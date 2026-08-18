Chiều 18-8: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng trong nước "hạ nhiệt"

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-8, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, giao dịch ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra
Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra,
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 18-8 (giờ Việt Nam) còn 4.387,5 USD/ounce, giảm thêm 13 USD/ounce so với sáng nay, giảm tổng cộng hơn 28 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 17-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,4 - 4,9 triệu đồng/lượng.