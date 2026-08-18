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Chiều 18-8: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng trong nước "hạ nhiệt"

SGGPO

Chiều 18-8, giá vàng trong nước giảm, gần như đảo chiều mức tăng trong buổi sáng khi giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống.

Giá vàng trong nước chiều nay giảm theo giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng trong nước chiều nay giảm theo giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-8, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, giao dịch ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra,

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 18-8 (giờ Việt Nam) còn 4.387,5 USD/ounce, giảm thêm 13 USD/ounce so với sáng nay, giảm tổng cộng hơn 28 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 17-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,4 - 4,9 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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