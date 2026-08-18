Sáng 18-8, giá vàng trong nước tăng, thế giới giảm

Giá vàng trong nước sáng 18-8 tăng 600.000-700.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm khoảng 15 USD/ounce, khiến chênh lệch giá trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng trở lại. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, lên 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 9 giờ ngày 18-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.401,55 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 17-8. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 4,2-4,7 triệu đồng/lượng, trong khi chiều qua mức chênh lệch là 3,8-4,3 triệu đồng/lượng.

Dù hạ nhiệt trên thị trường châu Á sáng 18-8, giá vàng thế giới vẫn duy trì trên 4.400 USD/ounce. Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách lãi suất hiện tại tại cuộc họp tháng 9.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do giá dầu thô đi lên phần nào gây sức ép lên kim loại quý, nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng tăng của giá vàng.

Đáng chú ý, lực mua từ SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - góp phần củng cố tâm lý tích cực trên thị trường. Trong phiên 17-8, quỹ mua ròng 7,2 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.030,7 tấn. Đây là một trong những phiên mua ròng mạnh nhất của quỹ trong nhiều tháng qua.

Trước đó, trong 2 tuần tính đến tuần trước, SPDR Gold Trust đã mua ròng gần 17 tấn vàng. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ ETF vàng có dấu hiệu cải thiện, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến của đồng USD.

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NHUNG NGUYỄN