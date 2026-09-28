Chiều 28-9, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Chiều 28-9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm khi giá vàng thế giới rơi sâu dưới mốc 4.200 USD/ounce.

Biểu đồ biến động giá vàng miếng SJC, chiều 28-9

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý niêm yết 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay. So với cuối tuần trước, giá giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji cùng giảm giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay, xuống còn 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC giảm thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, còn 138,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ và Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay và giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm chiều 28-9 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.144,5 USD/ounce, giảm thêm 70 USD so với sáng nay và giảm khoảng 140 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN