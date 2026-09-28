Hàng Việt Nam mới chiếm khoảng 1% thị phần tại các thị trường CPTPP

Các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhập khẩu khoảng 4.250 tỷ USD mỗi năm, nhưng hàng Việt Nam mới chiếm khoảng 1% thị trường, cho thấy dư địa xuất khẩu còn rất lớn.

Bộ Công thương đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP. Ảnh minh họa: Bộ Công thương

Tại tọa đàm tận dụng CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) để chuyển hướng và mở rộng xuất khẩu do Bộ Công thương tổ chức ngày 28-9, bà Nguyễn Thị Trang, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Mexico, cho biết, năm 2025, Mexico nhập khẩu khoảng 664 tỷ USD, trong khi Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này chỉ khoảng 7 tỷ USD, tương đương khoảng 1%.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên, phát biểu ngày 28-9. Ảnh: NGHIÊM LAN

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên (Bộ Công thương), cho biết tại Canada và Mexico, 2 thị trường mà Việt Nam có FTA thông qua CPTPP, hàng Việt Nam cũng chỉ chiếm khoảng 1% thị phần nhập khẩu.

Năm 2025, các nước CPTPP, trừ Việt Nam, nhập khẩu khoảng 4.250 tỷ USD, nhưng Việt Nam chỉ xuất khẩu sang các thị trường này cũng chỉ tương đương khoảng 1%.

Theo ông Khanh, đây là phần thị trường còn rất lớn mà doanh nghiệp Việt Nam chưa khai thác được. Cũng theo ông Khanh, muốn bán được hàng, doanh nghiệp trước hết phải đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng thuế ưu đãi CPTPP.

Các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, lao động, môi trường và quy định nhập khẩu của từng thị trường cũng phải được đáp ứng.

“Tuân thủ đầu tiên chính là quy tắc xuất xứ, đó là điều kiện tiên quyết để được hưởng mức thuế ưu đãi”, ông Ngô Chung Khanh nói.

Bà Nguyễn Thị Trang, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Mexico, phát biểu trực tuyến

Bà Nguyễn Thị Trang lưu ý, có thị trường và ưu đãi thuế chưa đồng nghĩa với có đơn hàng. Nhà nhập khẩu Mexico còn quan tâm chất lượng, quy cách, chứng nhận, năng lực sản xuất, số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian giao hàng và khả năng duy trì nguồn cung.

“Khả năng chuyển cơ hội thành đơn hàng vẫn phụ thuộc rất lớn vào chính năng lực của doanh nghiệp chúng ta”, bà Nguyễn Thị Trang nói.

Thương vụ Việt Nam tại Mexico vừa đưa 8 doanh nghiệp Mexico sang Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing đầu tháng 9. Sau các cuộc gặp, 4 doanh nghiệp đã đạt thỏa thuận thương mại với nhà cung ứng Việt Nam. Nhưng có doanh nghiệp Việt Nam lại mất lợi thế ngay khi tiếp xúc với đối tác vì không chuẩn bị được nhân sự giao tiếp bằng tiếng Anh.

Với những doanh nghiệp muốn vào Mexico, bà Trang cho rằng cần bắt đầu từ sản phẩm, mã HS, quy tắc xuất xứ, thuế CPTPP, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện nhập khẩu. Sau đó, doanh nghiệp phải tự đánh giá khả năng cạnh tranh, xác định đúng nhóm khách hàng, đưa sản phẩm ra thị trường để kiểm chứng nhu cầu, tìm nhà mua hàng và tiếp tục theo dõi sau khi kết nối.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, phát biểu ngày 28-9. Ảnh: NGHIÊM LAN

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp không thể dùng một cách làm cho toàn bộ CPTPP mà phải chuẩn bị về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc và khả năng giao hàng.

Bộ Công thương đang xây dựng hệ thống quản trị thực thi FTA với 3 trụ cột: cung cấp thông tin qua cổng FTA của Chính phủ; đánh giá kết quả thực thi FTA tại các địa phương; xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA, kết nối cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, logistics, tài chính và các chủ thể trong chuỗi sản xuất, xuất khẩu.

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