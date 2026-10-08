Chiều tối nay, TPHCM và Nam bộ tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại Nam bộ, ngày và đêm 8-10 tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơn mưa lớn tại khu vực trung tâm TPHCM chiều tối 7-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, sáng nay, khu vực Đồng Tháp và An Giang còn mưa, có nơi mưa to, sau đó giảm dần về trưa. Từ chiều tối, mưa rào và dông có khả năng gia tăng trở lại ở nhiều nơi tại Nam bộ, cục bộ có nơi mưa to trong thời gian ngắn. Người dân ở TPHCM cần đề phòng mưa to gây ngập cục bộ, ảnh hưởng giao thông vào giờ tan tầm và buổi chiều tối.

Tại Trung bộ, trọng tâm mưa từ đêm qua đến sáng nay là ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa tại trạm Giang Hải (TP Huế) là 165,8mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 74,6mm… Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ sáng đến đêm nay, những khu vực này tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày mai 9-10, mưa lớn giảm dần.

Từ hôm nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to trở lại. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 8-10, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại Bắc bộ, hôm nay thời tiết chủ yếu nắng, khô ráo và hầu như không mưa. Từ đêm 9-10 đến ngày 10-10, mây có xu hướng tăng dần và có khả năng xuất hiện một đợt mưa tại Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, ngày và đêm 8-10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

PHÚC HẬU