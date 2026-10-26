Chủ động kết nối nguồn lực, nâng cao vị thế

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra từ hôm nay 26 đến ngày 29-10 tại TPHCM, đặt ra vấn đề chiến lược: Làm thế nào để chuyển cơ hội hợp tác quốc tế thành động lực tăng trưởng thực chất cho Việt Nam? Kinh tế thế giới đang chuyển dịch khi dòng vốn tìm kiếm điểm đến mới, công nghệ thay đổi, phương thức sản xuất và chuỗi cung ứng được tổ chức lại.

Những thay đổi này mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu cạnh tranh cao hơn. Năng lực tiếp nhận công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng kết nối đối tác ngày càng quyết định vị thế mỗi nền kinh tế.

Với Việt Nam, yêu cầu này càng cấp thiết khi hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm, kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Các định hướng về đột phá thể chế, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế đang tạo nền tảng chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Việt Nam cần nâng cao năng lực công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và tham gia những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trong tiến trình đó, TPHCM có lợi thế trở thành đầu mối kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế. Đóng góp khoảng 23,4% GDP cả nước, thành phố đang mở rộng không gian phát triển dựa trên nền tảng công nghiệp, thương mại, tài chính, công nghệ cao, logistics và cảng biển.

Khi được tổ chức thành chuỗi liên kết hiệu quả, những lợi thế này sẽ tạo sức bật cho thành phố và mở rộng khả năng tham gia mạng lưới tăng trưởng toàn cầu. Vấn đề là chuyển từ thu hút nguồn lực riêng lẻ sang kết nối, điều phối và sử dụng hiệu quả.

Đây cũng là trọng tâm của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do UBND TPHCM tổ chức, với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện hướng tới mở rộng đối thoại chính sách, kết nối các chủ thể kinh tế và hình thành khuôn khổ hợp tác mới. Đặc biệt, hai ngày chính được tổ chức đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), mở ra cơ hội kết nối Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp quốc tế.

Bốn trụ cột của diễn đàn gồm vai trò các siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình hợp tác mới và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Các yếu tố này bổ trợ nhau: siêu đô thị tạo không gian liên kết, công nghệ nâng cao năng suất, hợp tác mở rộng nguồn lực, doanh nghiệp đưa sáng kiến vào sản xuất.

Tuy nhiên, công nghệ khó tạo giá trị nếu doanh nghiệp thiếu năng lực ứng dụng; dòng vốn khó thành dự án nếu thiếu thể chế minh bạch, hạ tầng và nhân lực phù hợp. Do đó, cần cơ chế phối hợp hiệu quả để chuyển cơ hội thành hành động.

Tinh thần này được cụ thể hóa qua chương trình CEO 500 kết nối vốn đầu tư, công nghệ và tài chính; 16 phiên chuyên đề về thể chế, mô hình phát triển, trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến và nguồn nhân lực; cùng các hoạt động trình diễn công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, phiên toàn thể cấp cao và Chương trình Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam mở không gian trao đổi về định hướng phát triển và khuôn khổ hợp tác mới. Các hoạt động được kết nối nhằm đưa vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp vào đối thoại chính sách, đồng thời gắn giải pháp công nghệ với nhu cầu đầu tư, ứng dụng.

Tuy nhiên, giá trị của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 không chỉ ở quy mô đại biểu hay số thỏa thuận công bố, mà ở khả năng duy trì hợp tác sau sự kiện. Các đề xuất chính sách khi được xem xét, cơ hội đầu tư tiếp tục kết nối và sáng kiến công nghệ được đưa vào thực tiễn.

Đây là cơ hội chuyển từ thu hút sang chủ động tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn lực; từ tham gia sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. Trong thế giới đang tái định hình, lợi thế cạnh tranh không chỉ thuộc về nơi có nhiều nguồn lực, mà còn ở khả năng kết nối, chuyển hóa nguồn lực thành giá trị phát triển bền vững.

ÁI VÂN