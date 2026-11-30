Đi qua một năm nhiều biến động, kinh tế TPHCM đang đứng trước khả năng rất cao về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số năm 2026. Đó không phải kỳ vọng cảm tính mà là kết quả của những động lực đã hình thành rõ nét qua từng quý, từng ngành.

Năm 2026 không phải là năm thuận lợi để đặt ra những mục tiêu lớn khi giá dầu thế giới có thời điểm vọt từ khoảng 70USD lên gần 120USD/thùng, kéo chi phí logistics tăng cao; cạnh tranh chiến lược giữa những nước lớn lan rộng từ thương mại, đầu tư sang công nghệ và chuỗi cung ứng chip bán dẫn..., trong khi chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tiếp tục đè nặng lên hàng hóa xuất khẩu.

Với một nền kinh tế có độ mở cao như TPHCM, mục tiêu tăng trưởng trên 10% từng được xem là một thử thách rất lớn. Dù vậy, nhịp tăng trưởng đã tăng đều đặn qua từng quý trong năm 2026: quý 1 tăng 8,59%; quý 2 tăng 8,64%, quý 3 tăng 9,86%.

Những ước tính đến thời điểm này dựa trên các kết quả đầu tư, nhất là tiêu dùng và du lịch cuối năm, tạo nhiều cơ sở để mục tiêu tăng trưởng 2 con số có thể về đích. Trong đó, động lực quan trọng là sự bứt phá của quý 4, với trụ cột là tiêu dùng và dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước đạt hơn 2,24 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%. Du lịch thu về khoảng 330.000 tỷ đồng, tăng 18,5%, trong đó khách quốc tế đạt 11 triệu lượt, tăng tới 28,5%.

Sức mua bật lên cho thấy niềm tin của người dân và doanh nghiệp đang trở lại. Bên cạnh đó, phần tăng thêm từ ngành dầu khí cũng góp một lực đẩy đáng kể, khi mỗi phần mười điểm phần trăm đều có ý nghĩa.

Song hành với dịch vụ, khu vực sản xuất cũng cho thấy sức bật mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,2%, cao hơn hẳn mức 8,9% của năm 2025, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,6%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 101,93 tỷ USD, tăng 10%, chủ yếu là nhóm hàng giá trị gia tăng cao như điện tử, máy móc...

Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng tại nhà máy của Công ty Intel Products Việt Nam ở Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: INTEL

Đặc biệt, thể chế và những động lực tăng trưởng mới vẫn mang tính quyết định lâu dài. Luật Phát triển đô thị mở rộng phân cấp, phân quyền giúp TPHCM chủ động hơn trong huy động và phân bổ nguồn lực. Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hình mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm.

Trung tâm Tài chính quốc tế đã đi vào vận hành, Khu Thương mại tự do gắn với cảng Cái Mép Hạ được thành lập với dự án tổ hợp cảng và trung tâm logistics tổng vốn hơn 204.000 tỷ đồng. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quy mô khoảng 11 tỷ USD, lớn nhất cả nước, đã vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu.

Tuy vậy, cũng cần nhận diện một số tồn tại: số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh; công tác giải phóng mặt bằng mới đạt hơn một nửa diện tích cần bàn giao; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân mới chỉ chiếm 23,9% GRDP (còn xa mức khoảng 35% đặt ra cho năm 2027)…

Khi vốn xã hội được khơi thông và năng suất được cải thiện, tăng trưởng của TPHCM hoàn toàn có thể cao hơn và bền vững hơn. Vì thế, kỳ họp thường lệ tháng 12 của HĐND Thành phố mang ý nghĩa đặc biệt. Với 103 dự thảo nghị quyết, trong đó 57 nội dung thuộc Luật Phát triển đô thị, kỳ họp sẽ tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, đất đai và thủ tục.

Mức tăng trưởng 2026 dự kiến 10,2% trong một năm đầy sóng gió là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố. Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, với mục tiêu GRDP tăng trên 10,4% và GRDP bình quân đầu người đạt 10.561USD.

Với những động lực đã hình thành, từ tiêu dùng, dịch vụ, công nghiệp, đầu tư đến thể chế và đổi mới sáng tạo, TPHCM có đủ cơ sở để tin rằng tăng trưởng 2 con số sẽ không chỉ là dấu ấn của một năm mà trở thành nhịp phát triển mới của siêu đô thị đầu tàu cả nước.

NGUYỄN QUÂN CÁT