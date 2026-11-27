Mekong Connect 2026 diễn ra tại Vĩnh Long ngày 2-12 là kỳ tổ chức thứ 10, sau 11 năm hình thành và phát triển từ sáng kiến liên kết 4 địa phương ABCD Mekong năm 2015. Mạng lưới năm nay gồm: TPHCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Điều quan trọng không chỉ là mở rộng không gian địa lý, mà là tổ chức lại các mối quan hệ kinh tế, khai thác lợi thế bổ trợ, giải quyết những điểm nghẽn vượt khỏi phạm vi từng địa phương để khơi thông nguồn lực, chuyển từ liên kết địa lý sang liên kết lợi ích.

Trụ cột đầu tiên của Mekong Connect 2026 là huy động nguồn lực đầu tư phát triển vùng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng liên kết. ĐBSCL có tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch và năng lượng, nhưng khả năng thu hút, hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực thành năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

TPHCM sở hữu hệ sinh thái tài chính, ngân hàng, thương mại, công nghệ, dịch vụ và mạng lưới doanh nghiệp có khả năng kết nối với các thị trường lớn. Những lợi thế bổ sung này cần được kết nối để hình thành các chuỗi giá trị liên vùng.

Thực tiễn hơn một thập niên duy trì Mekong Connect cho thấy vai trò của các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp trong tập hợp sáng kiến, kết nối chính quyền với thị trường và chuyển tải kiến nghị chính sách.

Diễn đàn cần đi xa hơn các cuộc đối thoại, hướng đến những chương trình hợp tác, dự án liên vùng có địa chỉ, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Trụ cột thứ hai là ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi kép, tức là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh. Đây là yêu cầu để ĐBSCL thoát khỏi mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và gia công nguyên liệu.

Những sáng kiến dự kiến được giới thiệu tại Mekong Connect 2026 cho thấy công nghệ đang mở ra nhiều hướng đi mới: từ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ sinh học vào nông sản, đến kết nối nhà khoa học với nông dân. Điểm chung là nâng cao giá trị nguyên liệu bản địa, cải thiện hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thách thức không phải là thiếu ý tưởng hay, mà là khả năng đưa sáng kiến ra khỏi phạm vi trình diễn để trở thành sản phẩm thương mại, mô hình kinh doanh. ĐBSCL là không gian thử nghiệm, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

TPHCM có thể đóng vai trò cầu nối về nghiên cứu, vốn, công nghệ và thị trường. Sản xuất tốt nhưng không nắm được thị trường, không tham gia được hệ thống phân phối hiện đại thì giá trị gia tăng vẫn khó ở lại với doanh nghiệp và địa phương.

Trụ cột thứ ba là phát triển kinh tế biển ĐBSCL trong mối liên kết với TPHCM. Đây không chỉ là khai thác lợi thế ven biển, mà còn là tổ chức lại không gian kinh tế, kết nối hạ tầng cảng biển, logistics, chế biến thủy sản, năng lượng và du lịch để vươn ra biển lớn.

ĐBSCL có đường bờ biển dài, nguồn lợi thủy sản phong phú, nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo và du lịch biển, nhưng các lợi thế còn phân tán, thiếu kết nối đồng bộ giữa sản xuất, chế biến, vận tải và thị trường. Liên kết với TPHCM và không gian kinh tế Đông Nam bộ có thể mở thêm dư địa phát triển.

Năng lực tài chính, dịch vụ hàng hải, logistics, công nghệ và mạng lưới phân phối của khu vực này cần được kết nối với các trung tâm sản xuất, chế biến và kinh tế biển của ĐBSCL.

Ba trụ cột chiến lược của Mekong Connect 2026 có mối quan hệ hữu cơ: nguồn lực đầu tư tạo điều kiện phát triển công nghệ, hạ tầng; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất, giá trị gia tăng; còn kinh tế biển mở rộng không gian thị trường và kết nối quốc tế.

Các kết nối công - tư, nông nghiệp công nghệ cao, logistics - kinh tế biển và doanh nghiệp - thị trường cần được đặt trong một cấu trúc thống nhất.

Không gian phát triển mới đòi hỏi tư duy liên kết mới. TPHCM không thể phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước nếu thiếu một vùng hậu phương năng động. ĐBSCL cũng khó bứt phá nếu đứng ngoài các dòng chảy vốn, công nghệ và thị trường lớn.

Điều được kỳ vọng sau diễn đàn không chỉ là những kiến nghị gửi đến các bộ, ngành Trung ương hay những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, mà là các chương trình hợp tác được triển khai, các sáng kiến được thương mại hóa và những điểm nghẽn liên vùng có giải pháp để tháo gỡ.

Thước đo thành công của Mekong Connect nằm ở khả năng biến những kết nối hôm nay thành năng lực cạnh tranh và giá trị phát triển chung của ngày mai.

TS TRẦN HỮU HIỆP