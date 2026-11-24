Đây là dự án thành phần thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.325 tỉ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 1-2023.

Cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m (gồm cầu chính và cầu dẫn), mặt cắt ngang rộng 23,5m, 4 làn xe; đường hai đầu cầu xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h. Công trình có điểm đầu giao Quốc lộ 1A tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3

Khi đưa vào khai thác, công trình góp phần giảm áp lực cho các cầu hiện hữu, kết nối tuyến đường ven biển, thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch khu vực Đồng Hới.

﻿ Phương tiện lưu thông qua cầu Nhật Lệ 3, sáng 24-11

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu góp phần tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển, tạo thêm điều kiện phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ ở khu vực phía Đông Nam.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3

Cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m (gồm cầu chính và cầu dẫn), mặt cắt ngang rộng 23,5m, 4 làn xe

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thành những công việc còn lại, bảo đảm các điều kiện để đưa công trình vào khai thác an toàn, hiệu quả.

VĂN THẮNG