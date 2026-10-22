Chưa tìm thấy 4 ngư dân mất tích gần mỏ Sư Tử Trắng

Đến chiều 22-10, lực lượng chức năng chưa tìm thấy 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá gần mỏ Sư Tử Trắng.

Chiều 22-10, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam), cho biết đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá BTh 80712TS gần mỏ Sư Tử Trắng.

VIDEO: Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá bị chìm

Trước đó, chiều 21-10, tàu cá BTh 80712TS (tỉnh Lâm Đồng) bị chìm tại vùng biển cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về phía Đông Nam, cách mỏ Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý, làm 4 ngư dân mất tích.

Vị trí tàu cá bị chìm

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Mũi Né (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng), qua kiểm tra thực tế, lực lượng Hải quân phát hiện tàu cá bị thủng đáy, được nhận định là nguyên nhân ban đầu dẫn đến chìm tàu. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện người bên trong tàu. Theo thông tin từ gia đình chủ tàu, khi xuất bến, tàu có chở theo một thúng chai.

Các lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí tàu cá gặp nạn

Hiện tàu Hải quân 724 thuộc Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân) cùng tàu SAR 272 đang phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Đồn Biên phòng Mũi Né cũng thông báo đến các tàu thuyền hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

TIẾN THẮNG