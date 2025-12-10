Khẩn trương tìm kiếm 8 ngư dân mất tích do chìm tàu trên biển Hà Tĩnh

Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm 8 ngư dân mất tích sau khi tàu cá NA 98.xx TS bị chìm trên biển.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9-12, người thân của thuyền trưởng Hồ S.H. (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Nghệ An) đã trình báo việc tàu cá NA 98.xx TS bị chìm khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Vũng Áng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và tàu cá hoạt động gần khu vực để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Mặc dù công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do đêm tối, sóng lớn và tầm nhìn hạn chế, các lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám trụ, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi có ngư dân trôi dạt.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai, phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và địa phương.

DƯƠNG QUANG