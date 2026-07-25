Một tàu cá Quảng Ngãi bị chìm, 3 ngư dân mất tích

Trong lúc di chuyển về đảo Trường Sa lớn gặp dông lốc mạnh, tàu QNg-95267 TS bị phá nước và chìm trên biển.

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Ngày 25-7, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lúc 22 giờ 10 phút ngày 24-7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về việc tàu cá QNg-95267 TS gặp nạn.

Cụ thể, tàu do ông Trần Văn Dân (trú cùng địa phương) làm chủ kiêm thuyền trưởng gặp nạn ở vùng biển Trường Sa, trên tàu có 36 lao động.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 24-7, tàu QNg-95267 TS hành nghề câu ở vùng biển Trường Sa bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình, nên bà Sương không liên hệ được.

Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, bà Sương kết nối được với tàu QNg-95267 TS và biết trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn, tàu gặp dông lốc mạnh, bị phá nước và chìm trên biển.

Sau khi tàu QNg-95267 TS chìm, tàu QNg-95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng di chuyển đến cứu vớt các thuyền viên.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, qua nắm tình hình ban đầu, đã cứu vớt 33 người, hiện còn 3 người mất tích. Tàu QNg-95555 TS đang di chuyển về đảo Trường Sa lớn để núp gió và đưa người lên đảo để bảo đảm an toàn, tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Ban Chỉ huy BĐBP chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp lực lượng chức năng thông báo các tàu cá hoạt động gần khu vực 3 ngư dân mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Đồng thời, thông báo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích, đảo Trường Sa lớn hỗ trợ 33 ngư dân được cứu vớt.

NGUYỄN TRANG