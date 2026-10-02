Chuyển đổi công năng trụ sở hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sang cơ sở giáo dục, đào tạo

Ngày 2-10, thay mặt Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh ký ban hành Quyết định số 6527/QĐ-UBND về việc điều chuyển toàn bộ trụ sở Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) tại phường Bà Rịa từ Văn phòng UBND TPHCM sang Trường Đại học Sài Gòn quản lý, đồng thời chuyển đổi công năng sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) tại phường Bà Rịa

Tài sản điều chuyển và chuyển đổi công năng là cụm công trình tọa lạc tại số 198 đường Bạch Đằng (địa chỉ khác là số 01 đường Phạm Văn Đồng), phường Bà Rịa; gồm các cụm nhà A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm Hội nghị.

Khuôn viên đất có diện tích 147.856m², giá trị quyền sử dụng đất hơn 2.881 tỉ đồng. Tổng diện tích sàn xây dựng các khối nhà là 204.499m², nguyên giá công trình hơn 1.355 tỉ đồng và giá trị còn lại gần 791 tỉ đồng.

Các cụm nhà trong Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) tại phường Bà Rịa. Ảnh: THÀNH HUY

Việc điều chuyển thực hiện theo nguyên tắc điều hòa tài sản từ nơi dôi dư sang nơi có nhu cầu theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; bảo đảm công năng phù hợp phục vụ nhiệm vụ đào tạo sau khi bàn giao.

UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TPHCM chủ trì, phối hợp Trường Đại học Sài Gòn hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản và cập nhật biến động theo quy định. Trường Đại học Sài Gòn chịu trách nhiệm quản lý, bố trí sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa cơ sở tại phường Bà Rịa vào khai thác ngay từ năm học 2026–2027.

Trung tâm Hội nghị nằm trong Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ảnh: THÀNH HUY

Riêng khối phục vụ (khu C1, C2, C3, C4) tại số 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, có diện tích đất 29.120m² và diện tích sàn 33.030m², Văn phòng UBND TPHCM tự nguyện bàn giao lại Nhà nước. Sở Tài chính TPHCM sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND TPHCM phương án xử lý theo quy định.

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THÀNH HUY