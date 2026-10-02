PGS-TS Lê Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một

Trưa 2-10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường, thời hạn 5 năm.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện Đảng ủy UBND TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM và cán bộ quản lý Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 23-9-2026 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ký, ông Lê Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng PGS-TS Lê Tuấn Anh được tin tưởng giao trọng trách; đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn lãnh đạo nhà trường diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển đổi mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản trị, đào tạo và nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo thành phố mong muốn tân hiệu trưởng phát huy kinh nghiệm công tác, sự gắn bó và hiểu biết về nhà trường để cùng tập thể lãnh đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trước hết, cần tập trung thực hiện các chủ trương về đổi mới giáo dục, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện của trường và định hướng phát triển của thành phố.

Nhà trường cần khẩn trương triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT liên quan đến giáo dục đại học; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo và môi trường dạy, học.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học, cùng những nguồn lực đầu tư cho đào tạo và nghiên cứu, đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn. Trong điều kiện đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một cần tập trung đổi mới, phát huy lợi thế để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện đảng ủy UBND TP, Sở GD-ĐT TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM và cán bộ quản lý Trường Đại học Thủ Dầu Một chúc mừng PGS-TS Lê Tuấn Anh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng nhà trường tiếp tục đóng góp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các giải pháp phục vụ sự phát triển của TPHCM. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung của Ban giám hiệu cùng sự phối hợp của các khoa, phòng và đơn vị thuộc trường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, lưu ý tân hiệu trưởng cần cùng Đảng ủy, Ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần đồng thuận, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn nhân sự theo quy định”.

PGS-TS Lê Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Lê Tuấn Anh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành để cùng tập thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

PGS-TS Lê Tuấn Anh sinh năm 1974, nhận bằng thạc sĩ Kỹ thuật máy tính tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), sau đó hoàn thành chương trình tiến sĩ tại đây vào năm 2012. Năm 2016, ông được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Năm 2020, ông được điều động đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, giữ chức Phó Giám đốc; đến tháng 5-2021 được bổ nhiệm làm Giám đốc sở này.

CÔNG CHƯƠNG