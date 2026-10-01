Lâm Đồng: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh đánh bạn bị thương

Ngày 1-10, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương phối hợp xác minh, xử lý vi phạm vụ việc học sinh bị bạn đánh trong nhà vệ sinh của trường.

Theo báo cáo của Trường THPT Phạm Văn Đồng, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 30-9, trong giờ ra chơi, hai nam sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu xã Nhân Cơ) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, em N.T.S (học sinh lớp 12B8) đánh em N.V.T (học sinh lớp 12B7), trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh, quay video.

Vụ việc xảy ra trong nhà vệ sinh của Trường THPT Phạm Văn Đồng. Ảnh chụp lại từ video

Sau vụ việc, em N.V.T được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’lấp cấp cứu, kết quả thăm khám ban đầu xác định nam sinh bị gãy xương mũi và xương xoang hàm.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc bạo lực học đường có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Đồng thời, yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng phối hợp chặt chẽ với gia đình, tổ chức thăm hỏi, động viên, theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh N.V.T. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, phụ huynh và các bên liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của từng học sinh. Có hình thức giáo dục, xử lý học sinh vi phạm phù hợp, nghiêm minh, tuyệt đối không bao che giấu giếm.

Ngoài ra, xem xét kiểm điểm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các cá nhân liên quan khi để xảy ra vụ việc.

ĐOÀN KIÊN