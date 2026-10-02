Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Tài chính - Marketing ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng 2-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Đặc biệt, chương trình “Báo SGGP cùng bạn trẻ chọn ngành, lập nghiệp” lần 1 năm 2027 sẽ trở thành một trong những hoạt động hợp tác trọng tâm giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Lễ ký Ký kết hợp tác giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Tài chính - Marketing sáng 2-10 - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự lễ ký kết có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing; ông Dương Văn Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing PGS-TS Lê Trung Đạo trao đổi biên bản ký kết hợp tác - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai đơn vị trong nhiều năm qua, đặc biệt trong công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển tuyển sinh đại học và những thông tin tuyên truyền về giáo dục đại học. "Báo SGGP sẽ thực hiện tốt nội dung cam kết để đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho độc giả, người học và giảng viên của trường", bà Bùi Thị Hồng Sương khẳng định.

Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo PGS-TS Lê Trung Đạo, giá trị của thỏa thuận hợp tác không chỉ nằm ở những nội dung được ký kết mà quan trọng hơn là những kết quả cụ thể mang lại cho người học, cho mỗi đơn vị và cho xã hội. Nhà trường tin tưởng rằng, với sự đồng thuận và quyết tâm của lãnh đạo hai đơn vị, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu chung: kết nối tri thức – đồng hành cùng người học – kiến tạo tương lai.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Tài Chính - Marketing là một trong những đơn vị đào tạo uy tín của TPHCM và cả nước. Trường quy tụ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, giảng viên chất lượng cao, không ngừng mở rộng quy mô và cơ sở đào tạo để thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu và chuyển giao những thành tựu khoa học, công nghệ về kinh doanh, quản lý phục vụ công tác hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Đồng thời, trường cũng đã có rất nhiều chương trình lớn có ý nghĩa, góp phần đóng góp cùng sự phát triển TPHCM và các vùng lân cận.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ cho Trường Đại học Tài chính - Marketing - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo SGGP với truyền thống, uy tín và năng lực báo chí đa phương tiện, có thế mạnh đặc biệt trong việc chuyển tải thông tin chính xác, kịp thời, nhân văn và dễ tiếp cận đến đông đảo bạn đọc. Sự hợp tác với Báo Sài Gòn Giải Phóng là cơ hội để nhà trường phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyên môn; đồng thời mở rộng môi trường học tập, trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

PGS-TS Lê Trung Đạo cho biết, nhà trường kỳ vọng chương trình “Báo SGGP cùng bạn trẻ chọn ngành, lập nghiệp” sẽ trở thành một trong những hoạt động hợp tác trọng tâm giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng Báo SGGP thông qua việc huy động đội ngũ chuyên gia, giảng viên tham gia tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ thông tin về ngành nghề, xu hướng thị trường lao động và những kỹ năng cần thiết để các bạn trẻ chủ động lựa chọn con đường học tập, phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

Bên cạnh đó, thông qua thỏa thuận hợp tác hôm nay, nhà trường mong muốn hai đơn vị sẽ tập trung triển khai những hoạt động thiết thực trên ba phương diện. Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác truyền thông, giáo dục và định hướng nghề nghiệp. Phát huy thế mạnh chuyên môn của Nhà trường và năng lực truyền thông của Báo SGGP để tổ chức các chương trình tư vấn, tọa đàm, hội thảo và xây dựng những tuyến bài có giá trị, cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh, sinh viên, phụ huynh và cộng đồng.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ cho Trường Đại học Tài chính - Marketing - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thứ hai, tăng cường kết nối đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp. Tạo điều kiện để sinh viên nhà trường được tham quan, kiến tập, thực tập, tham gia các hoạt động báo chí, truyền thông và tổ chức sự kiện phù hợp. Đồng thời, mời các nhà báo, phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm tham gia chia sẻ chuyên đề, góp phần giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Thứ ba, phát huy nguồn lực và trách nhiệm xã hội của hai đơn vị. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ học tập và triển khai những chương trình có ý nghĩa đối với người học và cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại chương trình, Ban Biên tập Báo SGGP cũng trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 cho lãnh đạo Trường ĐH Tài chính - Marketing.

THANH HÙNG