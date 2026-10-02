Hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Việt Nam dự hội nghị quốc tế hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Bộ GD-ĐT cho biết, trong hai ngày 8 và 9-10, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề.



Hội nghị thu hút 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Sự kiện cũng nhằm trao đổi chính sách và kinh nghiệm thực tiễn, sự kiện hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học; gắn giáo dục với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Hội nghị dự kiến sẽ có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác ở các cấp, giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, góp phần kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục sẽ được tổ chức. Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường và người học.

Đáng chú ý, triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta... Cùng với đó là các tổ chức giáo dục và trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các nội dung được giới thiệu tại triển lãm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng học tập, thiết bị và giải pháp phòng học đến ngoại ngữ, khảo thí, giáo dục đại học và các giải pháp hỗ trợ nhà trường, giáo viên và người học.

LÂM NGUYÊN