Sáng 30-9, mưa lớn, đường ngập, giao thông ùn ứ khắp nơi

Ở khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Ảnh Thủ và Song Hành, xã Bà Điểm, mưa lớn khiến nước dâng cao, có thời điểm nước ngập quá nửa bánh xe làm phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe chết máy.
Tại đường R12 dẫn lên cầu Ba Son, nước ngập cục bộ đúng giờ cao điểm sáng khiến giao thông trên các tuyến đường Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh… ùn ứ kéo dài.
Ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ nút giao Phạm Hùng về cầu Ông Lớn, dòng xe nối nhau kéo dài khoảng 1,2km. Các phương tiện mất khoảng 20-30 phút để qua đoạn đường này, thay vì tầm 10 phút như thường ngày. Khu vực dưới chân cầu có đoạn đọng nước sâu khoảng 30-40cm.
Tại xã Bình Lợi, mưa lớn khiến một số diện tích trồng cây của người dân bị ngập. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết địa phương đã triển khai các giải pháp chống ngập.
Theo đó, thời gian qua, xã duy tu, dặm vá, đảm bảo an toàn giao thông và chống ngập úng do triều cường dâng cao trên các tuyến đường: Trần Văn Giàu, Kênh Rau Răm (bờ trái), Vườn Thơm (đoạn từ cầu Kênh Xã Tỉnh đến kênh Bà Bửu)...
Xã thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng máy bơm tại các cống, khả năng tiêu thoát nước của các tuyến kênh và đề xuất nâng cấp những tuyến đường phục vụ công tác phòng chống ngập úng, đảm bảo an toàn giao thông.
>>>Một số hình ảnh kẹt xe, ngập do mưa sáng 30-9: