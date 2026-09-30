Sáng 30-9, mưa lớn, đường ngập, giao thông ùn ứ khắp nơi

Mưa lớn kéo dài từ khuya 30-9 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập cục bộ, giao thông ùn ứ. Tại xã Bình Lợi, một số diện tích trồng cây đang bị ngập.

Ở khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Ảnh Thủ và Song Hành, xã Bà Điểm, mưa lớn khiến nước dâng cao, có thời điểm nước ngập quá nửa bánh xe làm phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe chết máy.

Mưa lớn khiến đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoạn giao đường Song Hành, xã Bà Điểm, ngập cục bộ sáng 30-9.

Tại đường R12 dẫn lên cầu Ba Son, nước ngập cục bộ đúng giờ cao điểm sáng khiến giao thông trên các tuyến đường Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh… ùn ứ kéo dài.

Trên đường Song Hành (song song Xa lộ Hà Nội), phương tiện nhích từng chút một

Dòng xe kẹt cứng trên đường Song Hành (song song Xa lộ Hà Nội trong trời mưa)

Ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ nút giao Phạm Hùng về cầu Ông Lớn, dòng xe nối nhau kéo dài khoảng 1,2km. Các phương tiện mất khoảng 20-30 phút để qua đoạn đường này, thay vì tầm 10 phút như thường ngày. Khu vực dưới chân cầu có đoạn đọng nước sâu khoảng 30-40cm.

Trên đường Mai Chí thọ, mưa lớn vào giờ cao điểm sáng khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều xe máy chạy lên lề đường trên đường Mai Chí Thọ

Tại xã Bình Lợi, mưa lớn khiến một số diện tích trồng cây của người dân bị ngập. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết địa phương đã triển khai các giải pháp chống ngập.

Theo đó, thời gian qua, xã duy tu, dặm vá, đảm bảo an toàn giao thông và chống ngập úng do triều cường dâng cao trên các tuyến đường: Trần Văn Giàu, Kênh Rau Răm (bờ trái), Vườn Thơm (đoạn từ cầu Kênh Xã Tỉnh đến kênh Bà Bửu)...

Xã thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng máy bơm tại các cống, khả năng tiêu thoát nước của các tuyến kênh và đề xuất nâng cấp những tuyến đường phục vụ công tác phòng chống ngập úng, đảm bảo an toàn giao thông.

>>>Một số hình ảnh kẹt xe, ngập do mưa sáng 30-9:

Trên đường Xa lộ Hà Nội, hàng trăm phương tiện di chuyển khó khăn

Dòng xe kẹt kéo dài trên đường Song Hành (song song Xa lộ Hà Nội)

Các xe tải, xe container di chuyển khó khăn trên đường Xa lộ Hà Nội

Đường R12 dẫn lên cầu Ba Son ngập cục bộ sau trận mưa lớn sáng 30-9



Các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường R12 bị ngập

Phương tiện nối đuôi nhau qua đoạn đường ngập

Trên đường Mai Chí Thọ, hàng trăm xe ô tô di chuyển từng chút trong giờ cao điểm sáng

Đường Nguyễn Văn Linh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự

Hàng trăm phương tiện ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Văn Linh

Các phương tiện di chuyển khó khăn khi đường Song Hành quốc lộ 22 bị ngập

NGUYỄN TÂN - KIÊN CƯỜNG