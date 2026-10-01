TPHCM: Dự kiến khởi công nhiều công trình trọng điểm trong quý 4-2026

Trong quý 4, TPHCM dự kiến khởi công nhiều công trình như cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3...

Chiều 1-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Tại họp báo, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó Trưởng Phòng kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM, đã thông tin tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TPHCM.

Trong quý 4, TPHCM dự kiến khởi công nhiều công trình như cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3; đầu tư hoàn chỉnh Nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Nút giao Gò Công trên Vành đai 3-TPHCM; nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22; dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh…

Ông Huỳnh Lê Công Trường thông tin tại họp báo

Cũng trong quý 4, TPHCM tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Vành đai 3, nút giao thông An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, quốc lộ 50, mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2)... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 công trình đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính, cầu vượt đi bộ…; 4 công trình bãi đỗ xe nổi cao tầng tại các bến xe buýt...

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cũng thông tin các giải pháp giảm ùn tắc tại khu vực thường xuyên có lưu lượng giao thông cao. Sở tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại các khu vực đang thi công dự án giao thông trọng điểm như tuyến metro số 2 (đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh), nút giao An Phú, ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười...

Bên cạnh đó, nghiên cứu kết nối hệ thống đèn tín hiệu bên trong Vành đai 2 về trung tâm điều khiển tập trung; ứng dụng AI điều khiển đèn tại các điểm thường ùn ứ như quốc lộ 51, quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Tân Vạn…

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