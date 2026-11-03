Công bố Chip VGC v1.0 - bước đột phá công nghệ bán dẫn bảo mật Make in Vietnam

Sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong việc chủ động bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan sản phẩm chip VGC v1.0. Ảnh: T.B

Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10×10mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn, được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Theo kết quả đo kiểm, chip mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ. Bên cạnh hiệu năng xử lý, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bản thiết kế trước khi chuyển tới nhà máy chế tạo, nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt hoặc dịch ngược.

Trong đó, nhà máy M2 - Ban Cơ yếu Chính phủ xác định yêu cầu bảo mật, xây dựng thuật toán và tiêu chí đánh giá, Trung tâm Bán dẫn Viettel đảm nhiệm thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip. Trong quý 1, lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong kinh tế - xã hội.

Sản phẩm chip VGC v1.0 được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: T.B

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược. Chip là "trái tim" của thiết bị số; mật mã là "lá chắn" của thông tin, "chìa khóa cốt lõi" để bảo vệ dữ liệu. Không làm chủ được chip thì khó làm chủ trọn vẹn mật mã và không làm chủ được mật mã thì khó bảo vệ chủ quyền số, bảo vệ Tổ quốc một cách vững chắc. Làm chủ nền tảng bán dẫn bảo mật không chỉ là nhiệm vụ KH-CN mà là nhiệm vụ chính trị, nội dung thiết thực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T.B

"Đây là động lực, là quyết tâm, là tinh thần dám đi vào cái khó, cái chưa có trong tư duy nhận thức. Chúng ta đi sau nhưng không đi chậm và đi để vượt lên" Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, chip VGC v1.0 bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và quốc phòng. Không chỉ phục vụ quốc phòng, an ninh, chip bảo mật VGC v1.0 còn có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như chứng thực chữ ký số quốc gia; bảo vệ hồ sơ, hợp đồng và dữ liệu khách hàng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; bảo đảm an toàn cho các thiết bị kết nối như camera giám sát, cảm biến môi trường, trạm quan trắc trước nguy cơ bị xâm nhập trái phép. Chip cũng có thể được ứng dụng để bảo vệ hệ thống thông tin của các hạ tầng trọng yếu quốc gia trong lĩnh vực điện, nước, dầu khí và viễn thông.

Chip VGC v1.0 đã được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Ảnh: T.B

Theo Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, VGC v1.0 mới là bước khởi đầu. Việc phát triển chip và thiết bị ứng dụng phải tiếp tục được hoàn thiện, kiểm thử, đánh giá và kiểm định theo các yêu cầu tương ứng với từng môi trường sử dụng. Đặc biệt, các sản phẩm phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Năng lực công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong thực tiễn.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan sản phẩm chip VGC v1.0. Ảnh: T.B

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác với 4 trọng tâm: triển khai phương án đưa VGC v1.0 vào sản xuất loạt, hướng tới trang bị cho các thiết bị bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ; phối hợp phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, tích hợp các thành phần mật mã chuyên dụng cho những ứng dụng quy mô lớn; đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng; thử nghiệm sản phẩm trên thiết bị thực tế, kiểm định và đánh giá trước khi đưa vào sử dụng.

TRẦN BÌNH