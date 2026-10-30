Sàn giao dịch Binance bị tấn công, ảnh hưởng 6,3 tỷ USD

Diễn đàn an ninh mạng WhiteHat của Việt Nam vừa phát thông tin sàn giao dịch tiền mã hóa Binance gặp sự cố an ninh mạng, bị ảnh hưởng ước tính khoảng 6,3 tỷ USD… và có những phân tích ban đầu.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang đới mặt với cuộc tấn công mạng. Ảnh: WhiteHat.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang điều tra một sự cố an ninh mạng có tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước tính khoảng 6,3 tỷ USD. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps có thể đã bị xâm nhập, tạo điều kiện để tin tặc truy cập vào hệ thống nội bộ và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

Theo thông báo ngày 30-10-2026 của Binance, cuộc điều tra ban đầu cho thấy kẻ tấn công có thể đã chiếm quyền kiểm soát máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps. Từ thiết bị này, tin tặc truy cập được vào một service container, sau đó gửi các yêu cầu rút tiền trái phép.

Thông váo về vấn đề bảo mật của Binance

Diễn đàn an ninh mạng WhiteHat cũng trích dẫn, Binance tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng tư (private key) của các ví tiền mã hóa bị rò rỉ. Đây là thông tin đáng chú ý bởi khóa riêng tư đóng vai trò như thông tin xác thực quan trọng để kiểm soát và thực hiện giao dịch trên ví tiền mã hóa. Sàn giao dịch cho biết sẽ công bố báo cáo phân tích kỹ thuật chi tiết sau khi hoàn tất điều tra và xác minh các tình tiết liên quan.

Dữ liệu phân tích blockchain được CoinDesk dẫn lại cho thấy, tin tặc có thể đã lợi dụng cơ chế EIP-7702 trên mạng Ethereum. Đây là cơ chế cho phép một tài khoản ví thông thường ủy quyền một số hoạt động giao dịch cho mã lập trình. Nếu quyền ủy quyền bị cấp cho đối tượng trái phép, kẻ tấn công có thể lợi dụng cơ chế này để tự động hóa việc chuyển tài sản khỏi ví. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bằng cách nào tin tặc có được quyền cấp phép nói trên.

Quy mô ảnh hưởng của sự cố được Binance ước tính khoảng 6,3 tỷ USD. Ngay sau khi phát hiện sự việc, sàn giao dịch đã tạm dừng hoạt động nạp và rút tiền để kiểm tra an ninh, đồng thời thu hồi quyền ủy quyền tại địa chỉ bị ảnh hưởng và phối hợp với các đối tác blockchain, đơn vị phân tích dữ liệu cùng cơ quan thực thi pháp luật để truy vết tài sản.

Theo Binance, khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đã được các đối tác phối hợp phong tỏa trên blockchain. Trong đó, Tether và Circle, hai đơn vị phát hành stablecoin lớn, đã đóng băng lượng tài sản đáng kể. Tuy nhiên, việc phong tỏa không đồng nghĩa số tiền này đã được thu hồi hoàn toàn hoặc trả lại cho chủ sở hữu.

Trước sự việc này, diễn đàn an ninh mạng WhiteHat cho biết, các tổ chức cần tăng cường bảo vệ thiết bị quản trị, kiểm soát chặt quyền truy cập đặc quyền, giám sát hoạt động bất thường và thiết lập cơ chế xác minh độc lập đối với các thao tác nhạy cảm.

Đối với người dùng và cộng đồng an ninh mạng, cần chủ động bảo vệ thiết bị, tài khoản cá nhân, không tùy tiện cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc truy cập đường dẫn đáng ngờ. Những người làm công tác quản trị và vận hành hệ thống cần thường xuyên rà soát quyền truy cập, cập nhật bản vá bảo mật và chuẩn bị phương án ứng phó khi thiết bị hoặc tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập.

“Mọi người cần bình tĩnh xác minh tất cả các thông tin, chia sẻ thông tin kỹ thuật chính thống, uy tín đã được xác minh, các dấu hiệu nhận diện tấn công và biện pháp phòng thủ, góp phần nâng cao năng lực phòng vệ chung trước những nguy cơ ngày càng phức tạp”, là lưu ý của diễn đàn an ninh mạng WhiteHat.

BÁ TÂN