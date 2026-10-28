Bã cà phê giúp bê tông tăng độ bền

Theo kết quả đăng trên tạp chí Journal of Cleaner Production (Hà Lan), các nhà khoa học Australia phát hiện có thể tận dụng bã cà phê để tăng độ bền của bê tông lên đến 30%, đồng thời giảm chất thải hữu cơ và nhu cầu khai thác cát tự nhiên trong xây dựng.

Nghiên cứu của Đại học RMIT (Australia) cho thấy, nung bã cà phê ở nhiệt độ trên 3500C trong môi trường hạn chế oxy sẽ tạo thành than sinh học có cấu trúc xốp, có thể bổ sung vào hỗn hợp xi măng. Phương pháp này giúp tận dụng nguồn chất thải vốn thường bị đưa đến bãi chôn lấp.

Bã cà phê sau xử lý được bổ sung vào hỗn hợp bê tông. Ảnh: RMIT UNIVERSITY

Chất thải hữu cơ phân hủy tại bãi rác có thể phát sinh khí methane, làm gia tăng biến đổi khí hậu. Đại học RMIT và Hội đồng quận Macedon Ranges từng thử nghiệm bê tông chứa than sinh học từ bã cà phê trên lối đi bộ tại Gisborne, bang Victoria.

Vật liệu này cũng được dùng trong dự án nâng cấp đường Pakenham, vùng ngoại ô Đông Nam Melbourne. Theo nhà thầu BildGroup, dự án đã tận dụng lượng bã cà phê tương đương 140.000 cốc cà phê, thay thế hơn 3 tấn cát.

Nhóm nghiên cứu cho biết cần tiếp tục đánh giá độ bền lâu dài của vật liệu trước những tác động của thời tiết, độ ẩm và sự mài mòn trong quá trình sử dụng.

HUYỀN HƯƠNG