Techmart 2026: Giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng nhà máy thông minh

Sáng 29-10, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM (Techport) tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành “Công nghệ sản xuất thông minh – Tự động hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Khách tham quan các gian hàng tại Techmart chuyên ngành 2026

Sự kiện diễn ra từ ngày 29 đến 30-10, tại cơ sở 2 của SIHUB (số 28 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TPHCM).

Techmart được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối cung – cầu công nghệ, tạo cầu nối giữa các viện - trường, doanh nghiệp cung cấp giải pháp đến đơn vị có nhu cầu. Thông qua khu trưng bày, các hội thảo trình diễn công nghệ và hoạt động tư vấn trực tiếp từ chuyên gia, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu, đánh giá giải pháp qua những tình huống ứng dụng thực tế, thay vì chỉ tiếp cận thông tin sản phẩm.

Nhiều công nghệ mới đến từ Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Techmart năm nay quy tụ 50 gian hàng, giới thiệu hơn 100 công nghệ và thiết bị đã sẵn sàng chuyển giao, ở những lĩnh vực như: tự động hóa và robot mini, sản xuất thông minh và quản lý nhà máy, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo trì dự đoán, an toàn - môi trường và quản lý nhà máy.

Bên cạnh đó, thông qua 15 hội thảo chuyên đề và đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí, doanh nghiệp sẽ được giải đáp những vấn đề thiết thực trong quá trình chuyển đổi như lựa chọn công nghệ, xác định mức đầu tư, phương án triển khai...

Ông Vương Đình Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, cho biết, trong hai ngày diễn ra sự kiện, doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội để tìm hiểu, so sánh các giải pháp và trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà cung cấp. Ông kỳ vọng sau Techmart, mỗi doanh nghiệp sẽ tìm được giá trị thiết thực, những giải pháp phù hợp, đối tác tin cậy hoặc xác định rõ bước đi tiếp theo trong quá trình xây dựng nhà máy thông minh.

Viện trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số - Trường Đại học Bình Dương giới thiệu sản phẩm sáng tạo

Sau sự kiện, Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM sẽ tiếp tục tiếp nhận nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, kết nối với nhà cung cấp và chuyên gia, hỗ trợ các bước triển khai tiếp theo. Qua đó, hoạt động xúc tiến công nghệ không chỉ dừng ở giới thiệu sản phẩm mà hướng đến thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đưa các giải pháp phù hợp vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

BÙI TUẤN