Bước tiến lớn của công nghiệp bán dẫn

Trong tháng 1-2026, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã chứng kiến bước tiến đột phá: Tập đoàn Viettel khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam và Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT…

Khởi công xây dựng hạ tầng

Sau thời gian dài chờ đợi, Viettel đã tiên phong khởi công xây dựng nhà máy chip bán dẫn vào ngày 16-1 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Nhà máy được xây dựng trên diện tích 27ha, với định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn.

Viettel đặt mục tiêu đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất từ 3.000-4.000 đĩa bán dẫn mỗi tháng, tương ứng quy mô tối thiểu của một dây chuyền chế tạo chip hoàn chỉnh, với sản lượng khoảng 100 triệu chip mỗi năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố thành lập Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT, ngày 28-1

Sản phẩm của nhà máy phục vụ các lĩnh vực then chốt như viễn thông, công nghiệp, giao thông thông minh, y tế và hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam... Từ năm 2028 đến 2030, nhà máy sản xuất chip của Viettel sẽ hoàn thiện, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, tập đoàn tập trung xây dựng năng lực làm chủ công nghệ chế tạo chip, qua đó góp phần hình thành nền tảng lâu dài cho sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao trong nước. Trong chuỗi giá trị sản xuất chip bán dẫn hiện đại, một sản phẩm chip hoàn chỉnh phải trải qua 6 công đoạn chính gồm: định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm.

Việt Nam đã từng bước tham gia vào 5 công đoạn của chuỗi giá trị này; riêng công đoạn chế tạo chip, khâu phức tạp và then chốt nhất, hiện chưa thể thực hiện trong nước. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip ngay tại Việt Nam.

Sau sự kiện xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn của Viettel gần 2 tuần, ngày 28-1, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT. Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói đầu tiên của Việt Nam do người Việt làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đủ công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đào tạo, kiểm thử và đóng gói, kinh doanh, từ đó tiến sâu chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhà máy này được kỳ vọng trở thành đơn vị đóng gói, kiểm thử tiên tiến của khu vực.

Trong giai đoạn 1 (2026-2027), nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Yên Phong và xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) với quy mô 1.600m2, với 6 dây chuyền kiểm tra chức năng và 1 khu vực gồm nhiều hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt. Hệ thống thiết bị tuân thủ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành bán dẫn gồm JEDEC, AEC-Q100 và AEC-Q101, bảo đảm chất lượng, độ ổn định và độ tin cậy của sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng.

Giai đoạn 2 (2028-2030), Tập đoàn FPT dự kiến mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000m2, đồng thời đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử chức năng mới, 3 khu vực kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền, thêm dây chuyền đóng gói truyền thống (QFN, QFP, DFN…), dây chuyền đóng gói CSP (Chip Scale Package), WLP (Wafer Level Package) và dây chuyền đóng gói IC tiên tiến.

* Thứ trưởng Bộ KH-CN BÙI HOÀNG PHƯƠNG: Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực, thu hút nhiều doanh nghiệp thiết kế chip đến đầu tư và sử dụng kỹ sư Việt Nam, tạo nền tảng hình thành các doanh nghiệp thiết kế chip trong nước. Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng ở khâu đóng gói, kiểm thử, song phần lớn vẫn do doanh nghiệp nước ngoài làm chủ. Việc FPT đầu tư nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến đã hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu, góp phần khép kín hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. * Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến (Đại học Quốc gia Hà Nội) NGUYỄN BÍCH YẾN: Các doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy mạnh mẽ bằng cách hành động và cam kết thực chất, liên thông để tạo chuỗi giá trị cho ngành bán dẫn Việt Nam. Từng mảnh ghép quan trọng: vật liệu, thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất cho đến hạ tầng số và nguồn nhân lực đang dần được hoàn thiện. Trong bức tranh đó, FPT chính là trụ cột lớn không chỉ nâng năng lực công nghệ mà còn vai trò kết nối, dẫn dắt và lan tỏa niềm tin cho toàn hệ sinh thái.

Liên kết tạo sức mạnh

Tập đoàn FPT và Tập đoàn Viettel đã ký kết hợp tác toàn diện hoạt động xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ bán dẫn thông qua việc liên thông chuỗi giá trị ngành công nghệ bán dẫn: đào tạo - thiết kế - chế tạo - kiểm thử - đóng gói - thương mại. Trọng tâm là cùng phát triển dòng chip SoC AI on Edge trên tiến trình 28-32nm cho hệ sinh thái thiết bị camera, drone, thiết bị bay không người lái (UAV) và các thiết bị thông minh. Các chuyên gia nhận định, đây là liên minh chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn khép kín.

Việc Tập đoàn Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam và FPT công bố thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn tiên tiến là những bước đi thể hiện quyết tâm làm chủ các công đoạn trong chuỗi giá trị bán dẫn của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Sự hợp tác này còn là bước đi chiến lược nhằm cộng hưởng sức mạnh của liên minh bán dẫn quốc gia, cùng phát triển và làm chủ năng lực công nghệ lõi, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn, đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ: “Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong ngành bán dẫn. Bài toán quan trọng là phải liên kết lại, hình thành hệ sinh thái của chính mình”. Cùng nhìn nhận ý nghĩa chiến lược của liên kết, Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định: “Việc FPT đầu tư xây dựng nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn Make in Vietnam, đúng với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhà máy kiểm thử và đóng gói, cùng với nhà máy chế tạo chip của Viettel, sẽ là môi trường thực chiến để đào tạo, rèn luyện và giữ chân đội ngũ kỹ sư bán dẫn ngay trong nước, qua đó hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và hình thành lực lượng nhân lực nòng cốt cho ngành công nghiệp chiến lược này”.

Tập đoàn FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chip bán dẫn và điện tử nhằm củng cố định hướng làm chủ công nghệ, hoàn thiện khép kín chuỗi giá trị bán dẫn. FPT ký hợp tác với Restar Corporation, là tập đoàn công nghệ và phân phối thiết bị điện tử hàng đầu tại Nhật Bản, hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các công nghệ đóng gói và kiểm thử bán dẫn, thương mại hóa các dòng chip do FPT đóng gói kiểm thử tại thị trường toàn cầu. Để thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, FPT hợp tác với Công ty CP VSAP LAB (Đà Nẵng), thống nhất tập trung nguồn lực hợp tác trong 3 lĩnh vực trọng tâm: hợp tác chuỗi giá trị từ R&D đến sản xuất hàng loạt mảng đóng gói tiên tiến; hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ đóng gói tiên tiến và kiểm thử; hợp tác đào tạo nhân lực chuyên sâu mảng đóng gói.

TRẦN LƯU - BÁ TÂN