Trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo, ứng xử văn minh trên không gian mạng cho sinh viên

Sinh viên được trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo, bảo vệ tài khoản và ứng xử văn minh trên không gian mạng, qua đó chủ động bảo vệ bản thân, cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn.

Ngày 31-10, tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TPHCM), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì, phối hợp Google Việt Nam tổ chức Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình thu hút hàng ngàn sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TPHCM tham dự

Điểm nhấn của ngày hội là Workshop “Cyber Vanguards - Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”, tập trung vào kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, phòng tránh rủi ro và tự bảo vệ trên không gian mạng.

Tại sự kiện, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết, trong 11 tháng năm 2026, thiệt hại do tội phạm lừa đảo trực tuyến ước tính 6.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2025, cả nước xảy ra 24.295 vụ, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý, nhóm nạn nhân phổ biến ở độ tuổi 17-20.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, phát biểu tại sự kiện

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, cùng với các giải pháp quản lý và công nghệ, nhận thức, kỹ năng của người dùng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Một quyết định thiếu thận trọng có thể khiến tài khoản bị xâm nhập, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Vì vậy, năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi công dân số.

Với khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, tư duy sáng tạo và sức lan tỏa, sinh viên có thể góp phần tích cực xây dựng môi trường số lành mạnh, trước hết từ việc bảo vệ mình, nhận diện nguy cơ và kịp thời cảnh báo người thân, bạn bè.

“Mỗi sinh viên có kỹ năng là một lá chắn. Mỗi hành động đúng được lan tỏa sẽ làm lá chắn ấy thêm vững chắc. Và khi hàng ngàn sinh viên cùng chung tay, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân

Sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm phân biệt thật - giả trên không gian mạng

Đề cập đến AI (trí tuệ nhân tạo), Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho rằng, công nghệ có thể hỗ trợ con người đưa ra gợi ý, giải pháp nhưng không thể thay thế lương tri con người. Quyết định cuối cùng, trách nhiệm pháp lý và đạo đức vẫn thuộc về mỗi người. Do đó, người trẻ cần trang bị kiến thức, kỹ năng để chủ động làm chủ công nghệ.

Sinh viên tham quan các gian hàng

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia trao đổi về những chủ đề như: “Từ bẫy trực tuyến đến AI scam: Nhận diện và tự bảo vệ trong không gian số”, “Nâng cấp ‘hệ miễn dịch số’ của sinh viên trên không gian mạng”, “Kiến tạo không gian mạng an toàn hơn”… Các tình huống thực tế, phần thi tương tác giúp sinh viên nhận biết thủ đoạn lừa đảo, xử lý nguy cơ và hình thành thói quen sử dụng nền tảng số an toàn.

MẠNH THẮNG