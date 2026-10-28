Học lái ô tô từ xa qua hệ sinh thái chuyển đổi số tích hợp AI

Ứng dụng AI đào tạo lái xe ô tô là giải pháp hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho học viên học mọi lúc mọi nơi.

Sáng 28-10, tại TPHCM, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát tổ chức buổi cung cấp thông tin về “Kỷ nguyên AI trong đào tạo lái xe”. Đơn vị tổ chức giới thiệu hệ sinh thái chuyển đổi số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ đào tạo lái xe các hạng B (số sàn, số tự động, bao gồm ô tô điện) và C1 (HPO).

Hệ sinh thái này hướng đến nâng cao chất lượng giảng dạy, tối ưu công tác quản lý và cải thiện trải nghiệm người học.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hệ sinh thái HPO cho phép học viên học lý thuyết trên các thiết bị Windows, iOS và Android thông qua học liệu điện tử, video thuyết minh bằng AI, mô hình 3D và bài giảng 360 độ. Nền tảng hỗ trợ luyện tập 600 câu hỏi sát hạch và 120 tình huống mô phỏng. Giúp học viên củng cố kiến thức, làm quen với tình huống giao thông trước khi thực hành trên xe thật.

Đối với nội dung thực hành, hệ thống tích hợp mô phỏng 11 bài sát hạch sa hình, tái hiện các tuyến đường đô thị, đường hỗn hợp và cao tốc.

Ứng dụng AI đào tạo chạy sa hình. Ảnh: QUỐC HÙNG



Hệ thống còn xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, quản lý thông tin học viên, giáo viên, phương tiện, lịch học, tiến độ đào tạo và dữ liệu thực hành DAT. Theo đại diện doanh nghiệp, tính năng xác thực khuôn mặt, ghi nhận thời gian học, theo dõi tiến độ và tự động tổng hợp báo cáo được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch trong đào tạo.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, giải pháp được phát triển với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia về AI, phần mềm quản lý đào tạo, điện toán đám mây. Trong đó có sự hợp tác của Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Trường Đại học Bách khoa TPHCM cùng Công ty TNHH Viettel-CHT.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TPHCM, hệ thống HPO bám sát chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, cập nhật quy định pháp luật hiện hành. Hệ thống này đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định tại Thông tư 14/2025/TT-BXD.

Ứng dụng AI đào tạo chạy sa hình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở cũng ghi nhận các tính năng bổ sung như xác nhận học viên, ghi nhận thời gian học mô phỏng trên cabin điện tử, tổng hợp dữ liệu DAT từ hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam và thông báo tiến độ học tập.

Sở đề nghị doanh nghiệp bảo đảm an ninh mạng, thực hiện đúng quy định về phân công giáo viên và tăng cường kết nối dữ liệu với các hệ thống quản lý đào tạo, DAT hiện hành.

Dịp này, Hiệp Phát công bố chính sách giảm 15% học phí cho cán bộ, công nhân viên chức, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

QUỐC HÙNG