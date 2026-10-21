Công đoàn Tập đoàn DIC chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho nữ đoàn viên

Ngày 20-10, Công đoàn Tập đoàn DIC tổ chức chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Thương mình – Khỏe mình – Tỏa năng lượng”. Chương trình thu hút 200 nữ đoàn viên, cán bộ, nhân viên và người lao động tham gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC, gửi lời chúc mừng đến nữ cán bộ, nhân viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Ông mong muốn mỗi chị em luôn tự tin, hạnh phúc, phát huy năng lực và lan tỏa năng lượng tích cực trong công việc, cuộc sống.

Chị em phụ nữ Tập đoàn DIC tham gia workshop làm túi thảo mộc chườm mắt.

Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề “Bản hộ mệnh nội tiết tố phụ nữ – Hiểu cơ thể từ chu kỳ kinh nguyệt đến tiền mãn kinh”, do Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Nam Phương chia sẻ. Qua đó, các nữ đoàn viên được trang bị kiến thức về sức khỏe nội tiết tố, nhận biết những thay đổi của cơ thể và chủ động chăm sóc bản thân qua từng giai đoạn, độ tuổi.

Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Nam Phương chia sẻ chuyên đề “Bản hộ mệnh nội tiết tố phụ nữ – Hiểu cơ thể từ chu kỳ kinh nguyệt đến tiền mãn kinh”.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức hướng dẫn các bài tập thể dục tại chỗ dành cho dân công sở và workshop làm túi thảo mộc chườm mắt, tạo không gian vận động, thư giãn, giao lưu giữa các nữ đoàn viên.

Lãnh đạo Tập đoàn DIC tặng hoa chúc mừng.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, Công đoàn Tập đoàn DIC tiếp tục khẳng định vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, đoàn kết. Chương trình đồng thời lan tỏa thông điệp phụ nữ chủ động yêu thương bản thân, nâng cao sức khỏe và tự tin phát triển trong công việc lẫn cuộc sống.

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