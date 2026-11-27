Căn cứ QĐ 9747/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND TP Vũng Tàu về việc thu hồi đất và phê duyệt kinh phí BTHT và TĐC cho Phạm Khắc Thịnh - Đỗ Thị Tài và các ông (bà) có liên quan: Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Quang Biện, Nguyễn Văn Khánh - Hoàng Thị Hà, Trần Thị Cảnh, Lê Văn Hồng, Lê Đình Hồng, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Khiêm, Trần Văn Năng, Phạm Ngọc Tàu, Lê Văn Lộc, Trịnh Văn Hưng, Nguyễn Văn Thạch, Đồng Thị Lý, Trần Đình Văn, Trần Văn Phú thuộc. Hiện nay, ông Nguyễn Quang Biện và vợ là bà Nguyễn Thị Hà có đơn đề nghị nhận một phần tiền bồi thường đất. Khi đề nghị nhận tiền bồi thường đối với 70m2 đất nông nghiệp tại Quyết định 9747/QĐ-UBND, ông Nguyễn Quang Biện cung cấp thông tin như sau: Năm 2011 ông (bà) Phạm Khắc Thịnh - Đỗ Thị Tài bán 70m2 đất nông nghiệp bằng giấy viết tay cho ông Nguyễn Quang Biện và vợ là Nguyễn Thị Biện. Sau này, bà Nguyễn Thị Biện đổi CMND sang CCCD và đổi tên từ Nguyễn Thị Biện thành Nguyễn Thị Hà .

Căn cứ QĐ 8277/QĐ-UBND ngày 04/12/2018, QĐ 3138/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND TP Vũng Tàu và QĐ 473/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND phường Phước Thắng về việc phê duyệt phương án BTHT và TĐC cho Phạm Văn Hạnh - Nguyễn Thị Thúy Phượng và các ông (bà) có liên quan: Trần Bá Quyết, Đỗ Xuân Thoại, Bùi Thế Hưng, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Quang, Lê Xuân Tài, Trần Ngọc Độ, Trần Văn Bình, Viên Đình Thành, Nguyễn Trọng Thủy, Trần Công Quang, Nguyễn Thị Dạ Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Anh Sâm, Nguyễn Văn Anh. Hiện nay, ông Trần Văn Bình có đơn đề nghị nhận một phần tiền bồi thường đất.

Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng thông báo để các hộ dân tại các Quyết định nêu trên và các hộ có liên quan được biết, có ý kiến phản hồi (nếu có tranh chấp, kiến nghị, khiếu nại đối với phần diện tích đất ông Nguyễn Quang Biện - Nguyễn Thị Hà và ông Trần Văn Bình đang đề nghị nhận tiền).

Đồng thời, đề nghị các hộ dân chủ động liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng, SĐT: 03456.19189; ông Đinh Văn Phong, SĐT: 0933.8718.65 - Ban QLDA ĐTXD phường Tam Thắng - Địa chỉ: 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền theo quy định.

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (03 kỳ liên tiếp) trên Báo Sài gòn giải phóng, các Ông (Bà) có liên quan đến các thửa đất nêu trên không có khiếu nại, kiến nghị thì Ban QLDA sẽ thực hiện chi trả tiền BTHT và không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của bất kỳ Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban QLDA ĐTXD Phường Tam Thắng