Hơn 1.600 nhân sự Công ty Vedan Việt Nam bùng nổ tinh thần “One Team” mừng kỷ niệm 35 năm
Ngày 21-11-2026 vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam tổ chức hội thao chủ đề “One Team” với sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ công nhân viên (CB-CNV), đánh dấu cột mốc 35 năm xây dựng và phát triển.
Lấy cảm hứng từ thông điệp “35 năm gắn kết – Cùng nhau kiến tạo tương lai”, sự kiện là sân chơi rèn luyện thể chất và khẳng định sức mạnh đoàn kết tập thể. Tại lễ khai mạc, ông Yang Kun Hsiang (Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vedan Việt Nam) gửi lời tri ân tới Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Đồng Nai, đối tác, khách hàng cùng toàn thể CB-CNV đã đồng lòng viết tiếp hành trình “35 năm một vị yêu thương”.
Ngày hội quy tụ chuỗi hoạt động đa dạng từ tái hiện “Bức tường lịch sử”, photobooth 360 độ, góc trải nghiệm ESG (Sống xanh) đến các phần thi vận động gay cấn của 43 đội kéo co và 25 đội cổ vũ. Song song đó, khu ẩm thực đổi thưởng qua “hộ chiếu hội thao” mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng của công ty, tạo không khí giao lưu sôi nổi và đảm bảo an toàn xuyên suốt chương trình.