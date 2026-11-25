Ngày 21-11-2026 vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam tổ chức hội thao chủ đề “One Team” với sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ công nhân viên (CB-CNV), đánh dấu cột mốc 35 năm xây dựng và phát triển.

Lấy cảm hứng từ thông điệp “35 năm gắn kết – Cùng nhau kiến tạo tương lai”, sự kiện là sân chơi rèn luyện thể chất và khẳng định sức mạnh đoàn kết tập thể. Tại lễ khai mạc, ông Yang Kun Hsiang (Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vedan Việt Nam) gửi lời tri ân tới Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Đồng Nai, đối tác, khách hàng cùng toàn thể CB-CNV đã đồng lòng viết tiếp hành trình “35 năm một vị yêu thương”.

Ngày hội quy tụ chuỗi hoạt động đa dạng từ tái hiện “Bức tường lịch sử”, photobooth 360 độ, góc trải nghiệm ESG (Sống xanh) đến các phần thi vận động gay cấn của 43 đội kéo co và 25 đội cổ vũ. Song song đó, khu ẩm thực đổi thưởng qua “hộ chiếu hội thao” mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng của công ty, tạo không khí giao lưu sôi nổi và đảm bảo an toàn xuyên suốt chương trình.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

Hơn 1.600 CB-CNV Công ty Vedan Việt Nam trong sắc áo đồng phục khuấy động không khí khai mạc hội thao kỷ niệm 35 năm thành lập

Ông Yang Tou Hsiung – Chủ tịch HĐQT Vedan gửi lời chúc mừng qua màn hình trực tuyến tới toàn thể đại gia đình Vedan Việt Nam nhân cột mốc 35 năm

Ban lãnh đạo Công ty Vedan Việt Nam thực hiện nghi thức khai hội, chính thức mở màn hành trình “Đồng lòng vững bước – Kiến tạo tương lai”

Toàn cảnh sân vận động rực rỡ sắc màu với các khu vực trò chơi vận động liên hoàn, thu hút đông đảo phòng ban tham gia

Các đội thi phối hợp nhịp nhàng trên đường đua, thể hiện rõ nét bốn giá trị cốt lõi: Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội

Những màn tranh tài kéo co nảy lửa từ 43 đội thi đẩy cao trào sức mạnh tập thể và sự bứt phá của từng thành viên

Sự góp mặt đầy sáng tạo của 25 đội cổ vũ tiếp thêm nguồn năng lượng bùng nổ cho các vận động viên trên sân

CB-CNV hào hứng dùng “hộ chiếu hội thao” để đổi thưởng và thưởng thức miễn phí các món ăn nhẹ do chính Vedan sản xuất

Ông Yang Kun Hsiang – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vedan Việt Nam trao giải thưởng vinh danh các tập thể xuất sắc, khép lại ngày hội gắn kết trọn vẹn

HỒNG MÌNH