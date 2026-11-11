Ngày 9-11, nhân dịp kỷ niệm 36 năm thành lập, Công ty Yến sào Khánh Hòa chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược bảo tồn giá trị truyền thống gắn liền với đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ

Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm mới

Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại với những sản phẩm dinh dưỡng, tiện lợi và giàu giá trị sức khỏe.

Các dòng sản phẩm được giới thiệu trong dịp này là sự kết hợp hài hòa giữa nguồn yến sào thiên nhiên đặc hữu cùng nguyên liệu cao cấp, bao gồm:

- Cháo Yến sào Khánh Hòa: đây là dòng cháo ăn liền bổ dưỡng (52 mg yến sào/hộp 82g), ứng dụng công nghệ xử lý nhiệt tách biệt gói yến giúp bảo toàn chất lượng, hoàn toàn không chất bảo quản và chỉ cần 3 phút chế biến. Nền cháo sánh dẻo kết hợp rau củ sấy thăng hoa và công thức gia vị riêng, mang đến 5 hương vị hấp dẫn để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn: Thịt bò, Thịt gà, Thịt bằm, Tôm hùm và Cá hồi

- Bánh Yến sào Phúc Lộc Thọ: Sự hòa quyện giữa nguyên liệu yến sào thiên nhiên cao cấp cùng các thành phần tự nhiên được chọn lọc kỹ lưỡng, mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Các dòng sản phẩm gồm: bánh nướng (có nhân yến sào tan chảy), bánh dẻo và bánh quy... Bên cạnh đó, bộ sản phẩm được thiết kế tinh tế, sang trọng gửi gắm những lời chúc tốt lành cho năm mới qua các hộp quà như: Vạn Phúc, Phát Lộc, Trường Thọ, Phát Tài, An Khang, Phú Quý dùng làm quà biếu hoặc dùng để bồi bổ sức khỏe và thưởng thức cùng gia đình.

- Nước uống Rong biển và Chanh dây Sanna diện mạo mới: Thiết kế chai PET hiện đại, hàm lượng đường thấp dưới 5g/100ml, giàu Fucoidan từ rong mơ thiên nhiên cùng chất xơ và Vitamin A, C. Hiện sản phẩm đã xuất khẩu có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ và Australia.

- Sữa chua yến sào phô mai Sanest Foods: Hòa quyện giữa yến sào thượng hạng và phô mai béo ngậy, giàu lợi khuẩn giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường đề kháng. Sản phẩm đang được hoàn thiện để sớm ra mắt rộng rãi trên thị trường.

Việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến những lựa chọn tiện lợi, bổ dưỡng cho bữa ăn hằng ngày và quà biếu tinh tế, qua đó khẳng định uy tín thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên hành trình đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng.

K.H