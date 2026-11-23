Chiều 23-11, Sở Tài chính TPHCM cho biết, tính đến ngày 20-11-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 813.225 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán Trung ương giao, bằng 101% dự toán HĐND TPHCM giao, bằng 100% so với dự toán được điều chỉnh tại Quyết định số 6366/QĐ-UBND.

Trước đó, tại Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 3-12-2025 và Quyết định số 2661/QĐ-TTg ngày 5-12-2025, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM năm 2026 là 803.500 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 587.500 tỷ đồng; thu dầu thô 39.500 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 176.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 482/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2026 là 804.775 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 588.676 tỷ đồng; thu dầu thô 39.500 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 176.500 tỷ đồng; thu viện trợ là 99 tỷ đồng.

Ngày 29-9-2026, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 6366/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, trong đó cập nhật, điều chỉnh tăng so với Nghị quyết HĐND TPHCM là 8.535 tỷ đồng.

Như vậy, đến hết ngày 20-11-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đã đạt và vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, HĐND TP giao năm 2026, đạt 100% dự toán UBND TPHCM cập nhật điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 6366/QĐ-UBND.

Sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, công tác thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn Thành phố diễn ra trong bối cảnh chịu nhiều tác động tình hình trong và ngoài nước. Những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng và đẩy giá dầu cùng chi phí logistics tăng cao. Ngoài ra, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Từ đó ảnh hưởng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và làm giảm khả năng tạo nguồn thu phát sinh.

Các chính sách miễn, giảm thuế mới cũng ảnh hưởng đến thu ngân sách, ước tính sẽ làm giảm thu trong cả năm 2026 khoảng 112.111 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu nội địa khoảng 74.600 tỷ đồng; giảm thu xuất nhập khẩu khoảng 37.511 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, kết quả thu ngân sách trên địa bàn Thành phố đến hết ngày 20-11-2026 đã hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được Thủ tướng Chính phủ, HĐND TPHCM giao năm 2026.

Kết quả đến từ một số nhiệm vụ, giải pháp nổi bật cụ thể như sau:

Thứ nhất, quyết tâm chính trị của lãnh đạo Thành phố được cụ thể hóa từ các văn bản như: Thông báo số 430-TB/VPTU ngày 30-7-2026 của Văn phòng Thành ủy, Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 05-5/-2026, Chỉ thị số 50/CT-UBND ngày 10-8-2026, Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 12-6-2026 của UBND TPHCM. Trong đó, lãnh đạo Thành phố xác định nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Việc phân công, phân nhiệm theo nguyên tắc 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Thứ hai, với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, kịp thời trong việc tổ chức thực hiện tăng trưởng 2 con số đã góp phần tạo động lực để hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố trở nên sôi động hơn. Nhiều giải pháp đã được tổ chức hiệu quả như: Thu hút đầu tư vượt kế hoạch đề ra ngay từ tháng 10-2026, với hàng loạt các dự án lớn, trọng điểm kỳ vọng mang lại sự phát triển đột phá của Thành phố trong thời gian tới.

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được thông qua tạo niềm tin và là cơ sở để các nhà đầu tư xúc tiến sớm các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thành phố. Nguồn vốn đầu tư công của Thành phố năm 2026 được bố trí cao nhất cả nước, là nguồn vốn quan trọng để nâng cấp hạ tầng, thu hút đầu tư.

Thứ ba, công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM giao được các sở, ngành, địa phương triển khai từ xa, từ sớm. Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, sơ đồ gantt thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp được giao.

Thứ tư, công tác phối kết hợp giữa các cơ quan thu và đơn vị, địa phương được thường xuyên, chặt chẽ. Việc ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ trong công tác quản lý thu, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng công tác quản lý thu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện nhiệm vụ ở mức ngắn nhất, nhất là trong công tác phê duyệt giá đất, qua đó góp phần đẩy nhanh công tác thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hướng đến hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện.

Thứ nhất, tổ chức bán đấu giá, giao đất và thu nộp vào ngân sách năm 2026, trong đó tập trung các khu đất Lô 1.K3.4.HH, Lô 1.K3.1.OD, Lô 1.K3.3.HH, Lô 1.K3.5.HH; Lô 1.K7.1.DV (Khu đô thị mới Thủ Thiêm) và 3.790 căn hộ với số tiền khoảng 34 ngàn tỷ đồng.

Thứ hai, rà soát, làm việc, tiếp xúc, vận động các doanh nghiệp có số tiền sử dụng đất lớn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; trường hợp cần thiết, báo cáo, đề xuất UBND TPHCM phương án xử lý đối với từng trường hợp; đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Rà soát các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà, đất được giao quản lý, khai thác, sử dụng của các đơn vị được giao quản lý để nâng cao hiệu quả khai thác nhà, đất đóng góp vào thu ngân sách nhà nước.

Thống kê dự kiến số thu từ các dự án phê duyệt giá đất là 57.554 tỷ đồng, trong đó: Đối với các dự án đã ban hành thông báo thuế nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là 20.000 tỷ đồng. Đối với các dự án đang trong quá trình xây dựng giá đất cụ thể để làm cơ sở ban hành thông báo thuế để đơn vị nộp ngân sách nhà nước, với số tiền 21.553 tỷ đồng. Đối với các dự án đang triển khai các thủ tục giao đất, xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở thu nộp ngân sách trong 2 tháng cuối năm 2026 là 16.000 tỷ đồng

Thứ ba, rà soát các công trình, dự án mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; các dự án được thanh toán thông qua hình thức xây dựng - chuyển giao (BT)… để thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách năm 2026 theo quy định. Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đề nghị ghi thu vào ngân sách trong thời gian còn lại của năm 2026, đồng thời ghi chi đầu tư phát triển khác theo quy định đợt này là 22.857 tỷ đồng.

Thứ tư, thực hiện rà soát, đôn đốc nộp ngân sách đối với các khoản thu theo kiến nghị cơ quan thanh tra, kiểm toán, các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn phải hoàn trả ngân sách.

Thứ năm, tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để kích hoạt các chuỗi cung ứng đến các ngành xây dựng, vật liệu, logistics và tạo thêm việc làm. Kích thích tổng cầu tiêu dùng nội địa thông qua các chương trình bình ổn thị trường, phát triển mạnh mẽ kinh tế đêm gắn với du lịch và các tháng khuyến mại tập trung. Qua đó, thúc đẩy doanh thu khối thương mại - dịch vụ và tạo nền tảng vững chắc để tăng thu các sắc thuế.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế, kết hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu lớn để kiểm soát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; qua đó chủ động cảnh báo rủi ro, phát hiện sớm và xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trái pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra chuyên sâu nhằm chống thất thu, ngăn chặn triệt để tình trạng chuyển giá và trốn thuế; tập trung thu hồi nợ đọng thuế.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai đồng loạt các nhóm giải pháp trọng tâm theo 2 hướng: tạo thuận lợi thương mại (hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp về địa bàn) và chống thất thu (tăng cường rà soát trị giá, mã số, thuế suất, chống buôn lậu và xử lý vi phạm; kiểm tra sau thông quan), cùng với một số giải pháp mang tính dự phòng, xây dựng và nuôi dưỡng nguồn thu. Tiếp tục làm việc với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để phối hợp xếp dỡ hàng, đưa hàng ra vào kho, hàng ra khỏi cảng sau khi hoàn thành thủ tục hải quan được thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời giảm tối đa thời gian, chi phí logistics.

BÌNH MINH