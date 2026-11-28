Sáng 26-11-2026, tại Hà Nội, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm”, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa (thứ hai từ phải sang) tại buổi tọa đàm

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện nay, công ty đang quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến, chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu từ khai thác, bảo quản, kiểm nghiệm đến chế biến, đóng gói thành phẩm. Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quản lý thông tin theo từng lô sản xuất, sử dụng mã QR phục vụ truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tính minh bạch và an toàn của sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc thống nhất, có khả năng liên thông; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình quản lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm..

Các đại biểu tham dự tòa đàm chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, minh bạch thông tin sản phẩm. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành đồ uống Việt Nam.

H.K