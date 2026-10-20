Ngày 20-10, Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (20-10-1946 – 20-10-2026), đồng thời đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Cục Chính trị Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành…

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị và Ngành Chính trị Quân khu 9 luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, linh hoạt sáng tạo, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Kiên định đường lối, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những thành tích, đóng góp của Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong 80 năm qua. Qua đó, góp phần khẳng định công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác Đảng, công tác chính trị theo hướng thiết thực, linh hoạt, sát đối tượng, sát cơ sở, sát nhiệm vụ. Công tác Đảng, công tác chính trị phải lấy hiệu quả thực tế và sự chuyển biến của đơn vị làm thước đo chất lượng công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, góp phần xây dựng cơ quan hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị Quân khu 9, vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

TUẤN QUANG