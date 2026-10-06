Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Quân khu 9 thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

SGGPO

Ngày 6-10, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam và khai giảng khóa học 2026 - 2027.

1 (1).JPG
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 trao quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL.

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 5243 (ngày 21-9-2026) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trường đặt tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân 3 miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các Quân khu.

6 (2).JPG
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 động viên học sinh

Đối tượng tuyển sinh của trường thiếu sinh quân là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được đào tạo theo mô hình học tập nội trú, sinh hoạt chính quy, nền nếp theo đặc thù môi trường quân đội.

Năm học 2026-2027, Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam có 160 học sinh lớp 6 và lớp 10. Về công tác đào tạo, trường bám sát chương trình giảng dạy, định hướng đổi mới giáo dục. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo là sự tích hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, cho biết việc đưa Phân hiệu 2 - Trường Thiếu sinh quân miền Nam đi vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo và ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội tại khu vực phía Nam.

Để Phân hiệu hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Ban Chỉ huy Phân hiệu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự và rèn luyện kỷ luật.

Tin liên quan
TUẤN QUANG

Từ khóa

Quân khu 9 Cần Thơ Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt Tư lệnh Quân khu 9

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn