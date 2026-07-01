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Quân khu 9 khai mạc triển lãm “80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ”

SGGPO

Ngày 1-7, tại Bảo tàng Quân khu 9, Bộ Tham mưu Quân khu 9 khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu Quân khu 9 (5-7-1946 - 5-7-2026).

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Tham dự khai mạc có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL...

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Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày

Triển lãm chuyên đề “80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ” diễn ra từ nay đến 31-7, với 3 phần, gồm: Phát huy truyền thống Thành đồng Tổ quốc; Đoàn kết, nghĩa tình; Tiếp bước vinh quang. Triển lãm quy tụ hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 9.

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Khu vực trưng bày các tư liệu, hiện vật

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tham mưu với vai trò vừa là cơ quan chỉ huy, vừa là trung tâm hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

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Khu vực trưng bày hơn 100 đầu sách theo chuyên đề

Triển lãm góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống “Tham mưu chính xác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Quân khu 9 triển lãm 80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ Bộ Tham mưu Quân khu 9

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