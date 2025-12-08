Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân khu 9

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14… Cùng dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ…, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn; đại biểu Quân đội, địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, các tướng lĩnh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Quân khu 9 qua các thời kỳ; đại biểu các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia…

Lãnh đạo Quân khu 9 đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong không khí trang trọng và tự hào, đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 đã ôn lại truyền thống anh hùng vẻ vang của LLVT Quân khu. Ngày 10-12-1945, thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng, Xứ ủy Nam bộ đã tổ chức hội nghị mở rộng tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh) quyết định thành lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9 (tiền thân của Quân khu 9 ngày nay); và ngày 10-12 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của LLVT Quân khu 9. 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, từ các Chi đội đầu tiên được thành lập đến sự ra đời các đơn vị chủ lực của Quân khu 9 ngày nay, LLVT Quân khu đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu, chiến thắng và phát triển trên vùng đất “Chín Rồng”, xây đắp nên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Với bề dày lịch sử, chiến công nối tiếp chiến công qua các thời kỳ, LLVT Quân khu 9 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 3 Huân chương Sao Vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Nhì; Ba; 30 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 đã đạt được trong 80 năm qua. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: 80 năm trước, LLVT Quân khu 9 được hình thành và phát triển từ trong các cao trào cách mạng sôi nổi và rộng khắp trên vùng châu thổ Cửu Long. Trong suốt chiều dài của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, LLVT Quân khu 9 đã quán triệt và thực hiện sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Những phong trào tiêu biểu như: “Đồng Khởi”; “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”; những “vành đai diệt Mỹ”; những địa danh như: Tầm Vu, Mộc Hóa, Sóc Xoài, Ấp Bắc, Chà Là, Gò Quản Cung… cùng hàng ngàn địa danh khác gắn liền với những chiến công oanh liệt sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, là niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho LLVT Quân khu 9

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 tiếp tục giữ vững tinh thần cách mạng, anh dũng chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày nay, LLVT Quân khu 9 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đến với nhân dân ở những vùng tâm dịch chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19 sẽ là những hình ảnh không thể phai mờ trong lòng nhân dân, góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Trước yêu cầu giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 9 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: LLVT Quân khu 9 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn và chủ quyền của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tập trung xây dựng LLVT Quân khu 9 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Quán triệt tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, thể chất và trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, mọi tình huống và các hình thái chiến tranh mới.

Tổng Bí thư yêu cầu LLVT Quân khu 9 thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chính sách, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Luôn chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Quân khu 9 phải là lực lượng tinh nhuệ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận này.

Song song đó, cần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cùng các chương trình hành động, sát với tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu và tình hình địa bàn. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu LLVT Quân khu 9 tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia. Nắm chắc tình hình có liên quan, chủ động tham mưu chiến lược, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề về biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ hai nước, hai quân đội…

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 sẽ ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng LLVT Quân khu 9.

VĨNH TƯỜNG - QUỐC AN