Bộ Quốc phòng tiếp nhận 15.072 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9

Trưa 5-10, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức tiếp nhận bàn, giao 15.072 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ

Cụ thể, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) phối hợp với Quân khu 9 và UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau tổ chức tiếp nhận và bàn giao thành công 15.072 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, trong sáng 5-10, tại khu vực sân bay Cần Thơ, Quân chủng PK-KQ và Quân khu 9 cùng đã tổ chức tiếp nhận và vận chuyển 15.072 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay an toàn.

Các thùng chuyên dụng đựng mẫu hài cốt liệt sĩ được chuyển từ máy bay vào khu vực cử hành lễ dâng hương tại khu vực sân bay Gia Lâm. Ảnh: P.S

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 đồng chủ trì lễ tiếp nhận và dâng hương tại sân bay Gia Lâm.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại khu vực sân bay Gia Lâm. Ảnh: P.S

Để nhiệm vụ vận chuyển, bàn giao 15.072 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay Casa 295 từ sân bay Cần Thơ đến sân bay Gia Lâm được thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch, đảm bảo tính trang trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và an toàn tuyệt đối, trước đó Quân chủng PK-KQ, trực tiếp là Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Lữ đoàn 918 đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng chi tiết kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc trong từng khâu.

161 thùng chuyên dụng đựng mẫu hài cốt liệt sĩ được xếp đặt trang nghiêm tại khu vực sân bay Gia Lâm. Ảnh: P.S

Các mẫu sinh phẩm được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt, đặt vào 161 thùng bảo quản chuyên dụng được xếp đặt tại vị trí tập kết đúng quy định và bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tiếp nhận vận chuyển và bàn giao. Lữ đoàn 918, đơn vị trực tiếp thực hiện chuyến bay đặc biệt này đã triển khai chặt chẽ từng khâu: bảo đảm hệ số kỹ thuật máy bay, chuẩn bị phương án bay, nắm và dự báo thời tiết, xác định đường bay và dự kiến các tình huống phát sinh.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến kiểm tra thùng chuyên dụng đựng mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi đưa lên xe bàn giao cho Viện Pháp y quân đội. Ảnh: P.S

Trong quy trình tiếp nhận và bàn giao, Quân chủng PK-KQ đã phân công lực lượng kiểm soát quân sự, lực lượng hậu cần - kỹ thuật bảo đảm an ninh trong từng khâu, các vị trí đặt thùng đựng mẫu sinh phẩm hài cốt tại sân bay Cần Thơ, các giá trên máy bay và sân bay Gia Lâm được tiến hành trang trọng, tỉ mỉ. Lễ dâng hương, hoa các liệt sĩ được bố trí trang trọng thể hiện “Đạo lý uống nước nhớ nguồn” đối với những liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc.

Đây là chuyến bay thứ 3 do Quân chủng PK-KQ thực hiện vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định AND; sau chuyến bay ngày 21-8, vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ của TPHCM và chuyến bay ngày 11-9, vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ của TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lâm Đồng.

TRẦN BÌNH – PHONG SƠN