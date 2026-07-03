Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Ngày 3-7, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5-7-1946 - 5-7-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Bộ Tham mưu Quân khu 9 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Ngày 5-7-1946, cơ quan Tham mưu Chiến khu 9 được thành lập thay cho Ủy ban Tham mưu. Từ đó, ngày 5-7 trở thành ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Sự ra đời của cơ quan tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam bộ là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng và nghệ thuật quân sự của quân và dân vùng ĐBSCL.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, Quân đội lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời nhận được sự thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân các địa phương ĐBSCL.

Quang cảnh buổi lễ

Từ những chiến sĩ Vệ quốc đầu tiên, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến dịch, chiến lược với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Bộ Tham mưu và Ngành Tham mưu Quân khu 9 tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng thời, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh.

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TUẤN QUANG