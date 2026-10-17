Cục Phòng bệnh thông tin khẩn về chùm 3 ca mắc não mô cầu tại TPHCM

Cục Phòng bệnh yêu cầu kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại TPHCM, theo dõi người tiếp xúc gần trong 10 ngày và sử dụng kháng sinh dự phòng đúng chỉ định.

Bệnh não mô cầu có những biểu hiện ban đầu dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác. Ảnh: TRỊNH HẰNG

Tối 17-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát thông tin khẩn về chùm ca bệnh gồm 3 học sinh mắc bệnh nhiễm trùng do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TPHCM), trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Chùm ca bệnh được ghi nhận từ ngày 14 đến 16-10. Cả 3 trường hợp đều là học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Trong đó, học sinh H.H.K. (sinh năm 2014, lớp 7A5) khởi phát đau đầu vào ngày 12-10, đến ngày 14-10 xuất hiện sốt, phát ban. Bệnh diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh tiếp xúc gần ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). Ảnh: THÀNH SƠN

Trường hợp thứ hai là học sinh N.A.B.M. (sinh năm 2014, lớp 7A2), có tiếp xúc gần hằng ngày với ca bệnh thứ nhất. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi sát.

Trường hợp thứ ba là học sinh N.T.A.Q. (sinh năm 2014, lớp 7A2), có tiếp xúc gần với ca bệnh. Bệnh nhi nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 15-10, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện bệnh nhi đang được cách ly, điều trị và theo dõi sát.

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh chỉ đạo Viện Pasteur TPHCM, Sở Y tế TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lý ổ dịch.

Ngành y tế lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình; tổ chức giám sát, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 10 ngày; phối hợp tổng vệ sinh, khử khuẩn trường học, lớp học và hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân, cần theo dõi sát sức khỏe, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế hoặc cán bộ nhà trường để phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng, họng bằng dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

NGỌC DUNG