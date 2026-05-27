Một bệnh nhi tại TPHCM phù não, nguy kịch vì não mô cầu

Chỉ sau 17 giờ sốt và đau đầu, một thiếu niên tại TPHCM nguy kịch vì viêm màng não mủ, phù não. Nguyên nhân được xác định do nhiễm não mô cầu.

Ngày 27-5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết vừa cứu sống em N.Q.B (13 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, TPHCM) sau 10 ngày điều trị.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Bệnh sử ghi nhận, B. nhập viện ngày 17-5 trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tử ban lan rộng toàn thân. Trước đó 17 giờ, V. khởi phát sốt cao, đau đầu và nôn.

Quá trình điều trị, mạch giảm còn 42 lần/phút trong khi huyết áp tăng vọt 220/120 mmHg. Đây là dấu hiệu báo động bệnh nhi bị tăng áp lực nội sọ nặng, nguy cơ tụt não và tử vong cao.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy xác định bệnh nhi bị viêm màng não mủ. Xét nghiệm PCR tại Viện Pasteur TPHCM cho kết quả dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis serogroup B.

Tại khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc Trẻ em, ê-kíp điều trị tiến hành các biện pháp hồi sức: đặt nội khí quản thở máy, dùng kháng sinh sớm, kiểm soát phù não tích cực. Sau 10 ngày, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn.

Bệnh nhi hồi phục hoàn toàn sau 10 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Khai thác dịch tễ ghi nhận, bệnh nhi không tiếp xúc nguồn bệnh, cũng chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu.

Theo nhận định của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, điều này cho thấy bệnh có thể xuất hiện tản phát ngay trong cộng đồng và tiến triển cực kỳ nhanh chóng chỉ trong vài giờ.

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh có thể dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết tối cấp và tử vong nhanh chóng.

Bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người như trường học, ký túc xá hoặc gia đình có tiếp xúc gần. Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa bệnh não mô cầu chủ động nhất.

GIAO LINH