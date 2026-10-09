Cụm thi đua số 1 TPHCM hỗ trợ thiết bị âm nhạc gần 100 triệu đồng cho trường học tại Côn Đảo

Chiều 9-10, Đoàn công tác Cụm thi đua số 1 TPHCM đã đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo, TPHCM).

Cụm thi đua số 1 TPHCM đã trao tặng thiết bị âm nhạc trị giá 50 triệu đồng cho THCS Lê Hồng Phong.

Đoàn do đồng chí Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn còn có lãnh đạo 10 đơn vị thành viên trong cụm thi đua, gồm các phường: Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc.

Đây là hoạt động ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Trong chuyến thăm, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi những cách làm hay, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua và nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời tăng cường kết nối, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Các đơn vị trao tặng thiết bị âm nhạc cho THCS Lê Hồng Phong.

Dịp này, Cụm thi đua số 1 TPHCM đã trao tặng thiết bị âm nhạc trị giá 50 triệu đồng; Khối thi đua giáo dục thuộc UBND phường Sài Gòn và Khối giáo dục thuộc UBND phường Hòa Hưng cũng hỗ trợ thiết bị âm nhạc với tổng trị giá 40 triệu đồng cho Trường THCS Lê Hồng Phong.

Hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Cụm thi đua số 1 TPHCM đối với thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong. Qua đó, tiếp thêm nguồn lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI