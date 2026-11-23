Văn hóa truyền thống là cội nguồn, văn hóa học đường là sự tiếp nối và trường học hạnh phúc là đích đến của một nền giáo dục nhân văn. Đây là những vấn đề được đặt ra tại toạ đàm “Xây dựng văn hóa học đường gắn với kiến tạo trường học hạnh phúc” do Trường Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức, nhằm Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (ngày 24-11-2026).

Toạ đàm đặt vấn đề kiến tạo trường học hạnh phúc gắn liền với văn hoá truyền thống

Toạ đặt ra vấn đề có ý nghĩa thực tiễn: Làm thế nào để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được kế thừa, chuyển hóa thành những chuẩn mực ứng xử trong nhà trường, qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và hạnh phúc?

Theo GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, để văn hóa trở thành nền tảng của trường học hạnh phúc, người quản trị nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hệ giá trị, thiết lập cơ chế và kiến tạo môi trường giáo dục. Người đứng đầu không chỉ điều hành hoạt động chuyên môn, bảo đảm kỷ cương hay thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, mà còn phải là người xây dựng văn hóa tổ chức.

Một nhà trường đề cao sự tôn trọng phải thể hiện điều đó từ cách lãnh đạo lắng nghe giáo viên, tiếp nhận ý kiến phụ huynh đến việc đối thoại với học sinh và giải quyết bất đồng công bằng. Tương tự, một nhà trường đề cao lòng nhân ái cần có cơ chế hỗ trợ người học gặp khó khăn, đồng hành với giáo viên trước áp lực nghề nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để mỗi thành viên sửa chữa sai lầm và tiếp tục phát triển.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn cho rằng, xây dựng trường học hạnh phúc cần chuyển từ tư duy quản lý con người sang nuôi dưỡng con người, từ kiểm soát sang đồng hành, từ áp đặt sang khơi mở những giá trị và tiềm năng của mỗi cá nhân. Điều này đòi hỏi người đứng đầu không chỉ ban hành quy định để mọi người thực hiện mà còn phải tạo dựng niềm tin, sự công bằng và cảm giác được tôn trọng.

“Khi giáo viên được tin tưởng sẽ có thêm động lực sáng tạo và cống hiến. Khi học sinh cảm thấy an toàn, được đối xử công bằng sẽ mạnh dạn chia sẻ, học tập và phát triển bản thân. Có thể nói văn hóa quản trị chính là nền móng để hình thành cộng đồng giáo dục nhân văn”, GS Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Từ góc độ tâm lý học giáo dục, TS Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa Tâm lý, Trường Đại học Sư phạm TPHM cho rằng, học sinh không chỉ tiếp nhận những điều giáo viên giảng dạy mà còn học thông qua quan sát và trải nghiệm cách ứng xử của người lớn. Một giáo viên biết lắng nghe sẽ giúp học sinh hiểu giá trị của sự lắng nghe. Một giáo viên dám nhận trách nhiệm khi mắc lỗi sẽ trao truyền bài học về sự chính trực. Một giáo viên tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp người học nhận ra giá trị của mỗi con người.

Đặc biệt, văn hóa của người thầy được thể hiện rõ trong những tình huống không thuận lợi, khi học sinh mắc lỗi, phụ huynh có ý kiến khác biệt hoặc đồng nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Giáo dục nhân văn không đồng nghĩa với dễ dãi; yêu thương học sinh không có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi, còn tôn trọng người học không đồng nghĩa với từ bỏ nguyên tắc giáo dục.

Theo bà, giáo viên cần kết hợp sự thấu hiểu với những giới hạn rõ ràng, lòng bao dung với tinh thần trách nhiệm. Khi góp ý, cần chỉ ra hành vi chưa phù hợp nhưng vẫn giữ gìn phẩm giá của học sinh, giúp các em nhận ra vấn đề và có cơ hội thay đổi. Cách ứng xử ấy không chỉ giải quyết một tình huống sư phạm mà còn góp phần hình thành ở người học thái độ sống có trách nhiệm.

“Tuy nhiên, để thầy cô có thể trao đi sự thấu cảm, chính họ cũng cần được làm việc trong một môi trường có sự thấu hiểu, hỗ trợ và ghi nhận. Một trường học hạnh phúc vì thế không thể chỉ quan tâm đến học sinh mà phải chăm lo cả đời sống tinh thần, niềm tin và hạnh phúc nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo”, TS. Mai Mỹ Hạnh thẳng thắn.

Ở chiều ngược lại, TS Giang Thiên Vũ, giảng viên Tâm lý nhìn nhận, giáo dục văn hóa học đường cần gắn với phát triển năng lực cảm xúc - xã hội, giúp học sinh biết nhận diện cảm xúc, điều chỉnh hành vi, thấu hiểu người khác và đưa ra những quyết định có trách nhiệm. Muốn vậy, nhà trường cần tạo điều kiện để học sinh tham gia xây dựng quy tắc lớp học, đóng góp ý kiến, thực hành giải quyết xung đột và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Theo TS Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, thực tế cho thấy, văn hóa truyền thống, văn hóa học đường và trường học hạnh phúc không phải là những phạm trù tách biệt mà có mối quan hệ kế thừa, bổ trợ và phát triển. Văn hóa truyền thống cung cấp nền tảng giá trị; văn hóa học đường chuyển hóa những giá trị ấy thành chuẩn mực và hành vi ứng xử; còn trường học hạnh phúc là kết quả khi các thành viên thực sự cảm nhận được sự an toàn, tôn trọng, kết nối và cơ hội phát triển.

“Kiến tạo trường học hạnh phúc cần bắt đầu từ việc xây dựng môi trường học đường công bằng, tin cậy; trong đó, thầy cô giáo trao truyền các giá trị bằng sự nêu gương, thấu cảm và trách nhiệm, còn người học được tạo điều kiện chủ động tham gia xây dựng văn hóa nhà trường”, ông chia sẻ.

YẾN HOA