Lần đầu tiên, ca trù và nhã nhạc cung đình Huế được học sinh Trường THPT Bà Điểm, TPHCM thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh ngay trong tiết học, đã mang đến sự thích thú, bất ngờ cho giáo viên.

Với chủ đề “A Journey Through Vietnamese Traditional Music” (Hành trình khám phá âm nhạc truyền thống Việt Nam), tại tiết học tiếng Anh, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Bà Điểm đã có cơ hội khám phá ba loại hình âm nhạc tiêu biểu của ba miền đất nước: ca trù miền Bắc, nhã nhạc cung đình Huế miền Trung và cải lương miền Nam.

Sự đổi mới của tiết học ngoại ngữ gắn với giáo dục âm nhạc truyền thống đã mang đến làn gió mới mẻ, đầy thú vị trong tiếp cận ngôn ngữ và âm nhạc truyền thống. Ở đó, cho thấy một âm nhạc truyền thống vừa cổ điển, nhưng không kém phần hiện đại, hội nhập.

Hướng đến việc lấy học sinh làm trung tâm, tiết học được thầy Đỗ Đăng Khoa, giáo viên tiếng Anh, thiết kế với nhiều hoạt động đa dạng, có tính kết nối. Các hoạt động đan xen giữa nghe, nhìn, trình diễn, thuyết trình và tương tác, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời khám phá âm nhạc truyền thống thông qua trải nghiệm thực tế.

Điều đặc biệt là không chỉ dừng ở việc giới thiệu về ca trù, nhã nhạc cung đình Huế và cải lương bằng tiếng Anh, những loại hình âm nhạc truyền thống còn được học sinh làm mới qua chính các ca khúc bằng tiếng Anh. Ngay trong tiết học, tiết mục ca trù “Hồng Hồng- Tuyết Tuyết” được học sinh thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh; nhã nhạc cung đình Huế “Tình yêu màu nắng” được thể hiện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, đưa không gian lớp học thành không gian ghệ thuật hiện đại, cổ điển.

Thể hiện tiết mục ca trù “Hồng Hồng- Tuyết Tuyết” bằng tiếng Anh, nhóm bạn cho biết phải mất nhiều thời gian để vừa dịch bản gốc tiếng Việt sang tiếng Anh sao cho sát nghĩa nhất, vừa tập luyện nhiều lần để hiểu giai điệu và hát bằng tiếng Anh.

Học sinh tự tin hát ca trù “Hồng Hồng Tuyết Tuyết” bằng tiếng Anh

Theo thầy Đỗ Đăng Khoa, điểm độc đáo của tiết học là sự kết hợp giữa dạy và học ngoại ngữ với giáo dục nghệ thuật truyền thống, tạo nên không gian học tập giàu tính trải nghiệm, tương tác và sáng tạo. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách giáo khoa, học sinh được hóa thân thành ca sĩ, hướng dẫn viên, trực tiếp giới thiệu và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam bằng tiếng Anh.

Thầy Khoa cho biết đây là lần đầu tiên bản thân mạnh dạn gắn việc dạy và học tiếng Anh với giáo dục bảo tồn nghệ thuật truyền thống, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cụ thể hoá những nghị quyết lớn của Bộ Chính trị: Nghị quyết 80 về phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Mục tiêu quan trọng nhất khi gắn giáo dục truyền thống với môn tiếng Anh là giúp học sinh nhận ra rằng, học ngoại ngữ không chỉ để giao tiếp với thế giới mà còn là phương tiện giới thiệu, quảng bá những giá trị nghệ thuật đặc sắc của dân tộc đến bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay, học sinh cần có năng lực ngoại ngữ, năng lực công nghệ, đồng thời phải có nền tảng văn hóa và bản sắc dân tộc.

Việc đưa nghệ thuật truyền thống vào tiết học tiếng Anh giúp các em hiểu hơn về di sản âm nhạc của quê hương, hình thành tình yêu, ý thức trân trọng và gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống. Từ đó, các em có thể tự tin trở thành những người trẻ năng động, hội nhập nhưng vẫn có trách nhiệm bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam”, thầy Đỗ Đăng Khoa nhấn mạnh.

Theo thầy Võ Thành Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Bà Điểm, bối cảnh giáo dục mới với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và đẩy mạnh hội nhập quốc tế giáo dục đã đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phát triển toàn diện học sinh. Nhà trường luôn trao quyền, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động giáo dục, chuyên đề và tích hợp trong môn học.

YẾN HOA