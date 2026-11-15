Hành trình 50 năm Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Ngày 14-11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm mang tên Trường THPT Hoàng Hoa Thám (1976-2026). Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng nhà trường Cờ Truyền thống.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm mang tên Trường THPT Hoàng Hoa Thám (1976-2026) nhà trường đã vinh dự nhận Cờ Truyền thống của UBND TPHCM.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám tiền thân là Trường Nguyễn Bá Tòng (năm 1971). Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, Trường Nguyễn Bá Tòng sáp nhập cùng Trường Hồ Ngọc Cẩn và đổi tên thành Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Mùa thu năm 1976, tiếng trống trường hoà vào nhịp sống của thành phố vừa bước sang một khởi đầu mới, với niềm tin và kỳ vọng đổi mới.

Là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Hoàng Hoa Thám ngay sau ngày đất nước giải phóng năm học 1975-1976, TS Hồ Thiệu Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chứng kiến cả một hành trình nửa thế kỷ ngôi trường xây dựng, trưởng thành. Nhìn lại hành trình 50 năm qua, điều làm ông vui nhất không chỉ là những thay đổi của cơ sở vật chất, quy mô hay những thành tích mà nhà trường đạt được. Mà đó là sự tiếp nối giữa các thế hệ. “Bao lớp thầy cô đã dành tâm huyết cho bục giảng, bao thế hệ cán bộ, nhân viên âm thầm góp sức, bao lớp học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, mang kiến thức, nhân cách và tình cảm của nhà trường đi muôn nơi…”, TS Nguyễn Thiệu Hùng rưng rưng.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định hành trình 50 năm của thầy trò Trường THPT Hoàng Hoa Thám là hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào về tinh thần vượt khó, đoàn kết và lao động bền bỉ tiếp nối qua nhiều thế hệ, từng bước xây dựng ngôi trường có nền nếp, chất lượng, giàu truyền thống nhân văn và khát vọng vươn lên.

Kết quả hành trình ấy, theo ông được ghi dấu bằng những con số ấn tượng: tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt luôn đạt 100% từ năm học 2015-2016 đến nay. Đặc biệt kết quả đào tạo mũi nhọn trong những năm học gần đây của trường rất ấn tượng: Năm học 2024-2025 đạt một giải Ba môn Địa lí cấp quốc gia; năm học 2025-2026 đạt 36 giải học sinh giỏi cấp thành phố, gồm 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 21 giải Ba; cùng 40 giải tại các sân chơi Olympic. Năm 2025-2026 và 2026-2027 đều có học sinh được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi của thành phố.

Bước vào chặng đường mới, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị nhà trường phát huy truyền thống 50 khơi dậy khát vọng cống hiến. Mỗi thầy cô tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng động, phát triển toàn diện, có năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy và học tập; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, sử dụng công nghệ là công cụ hỗ trợ người thầy và sự tiến bộ của học sinh; tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường thật sự là một trường học hạnh phúc.

Với mỗi học sinh, ông Nguyễn Bảo Quốc gửi gắm các em tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, phát huy năng lực bản thân, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống, tích cực nghiên cứu khoa học, sẵn sàng hội nhập quốc tế và sống có hoài bão, có trách nhiệm, trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Cô Lê Thị Xuân Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám xúc động, kỷ niệm 50 năm không chỉ là dịp để thầy trò các thế hệ nhà trường tự hào nhìn lại quá khứ, mà còn là thời khắc để cùng nhau nghĩ về hiện tại và tương lai.

“Trước những đổi thay mạnh mẽ của thời đại, Trường THPT Hoàng Hoa Thám sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị đã làm nên truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được phát triển năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành trong trách nhiệm”, cô Dung nhấn mạnh.

Cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Trường THPT Hoàng Hoa Thám, nhà trường đã tiếp nhận công trình tri ân bảng lùa và ti vi cho 21 phòng học, trị giá hơn 403 triệu đồng do tập thể cựu học sinh nhà trường niên khoá 1975-1978 trao tặng. Công trình được ông Trần Thế Lưu, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, TPHCM, cựu học sinh nhà trường đại diện trao tặng.

Năm học 2026-2027,Trường THPT Hoàng Hoa Thám có hơn 2.500 học sinh 57 lớp học. Hiện nay, toàn trường đã được trang bị ti vi, 41/57 lớp học được trang bị bảng lùa, phục vụ cho thầy và trò đổi mới phương pháp giảng dạy.

Những hình ảnh đẹp ghi nhận tại lễ kỷ niệm:

YẾN HOA