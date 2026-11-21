Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, giáo dục nghề nghiệp tập trung đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và tăng cường gắn kết doanh nghiệp, giúp người học nâng cao tay nghề, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TPHCM thay mặt lãnh đạo TPHCM trao quyết định thành lập trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM

Mở rộng ngành nghề theo nhu cầu xã hội

Sau khi tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Đông Sài Gòn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM trực thuộc UBND TPHCM xác định định hướng phát triển theo hướng đa ngành, hiện đại, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của thành phố và khu vực.

Theo TS Nguyễn Xuân Toán, Hiệu trưởng nhà trường, hiện trường đào tạo 8 ngành trình độ cao đẳng, gồm: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Cắt gọt kim loại, Kế toán doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo 13 ngành trình độ trung cấp cùng nhiều nghề ngắn hạn, cấp chứng chỉ theo nhu cầu người học và xã hội.

Để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhà trường định hướng phát triển quy mô đào tạo, đồng thời rà soát, mở rộng các ngành nghề phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu nhân lực.

Bên cạnh các ngành kỹ thuật trọng điểm, trường dự kiến phát triển thêm nhóm ngành dịch vụ như marketing, thương mại điện tử, du lịch, quản trị nhà hàng - khách sạn và chăm sóc sắc đẹp, logistics…

Song song đó, trường cũng chú trọng phát triển nhóm ngành công nghệ thông tin gắn với trí tuệ nhân tạo (AI) như điện - điện tử, tự động hóa cùng các lĩnh vực liên quan đến vi mạch bán dẫn. Đây là các ngành nghề có nhiều thay đổi trước tác động của công nghệ, đòi hỏi cơ sở đào tạo phải thường xuyên cập nhật chương trình, thiết bị và phương pháp giảng dạy.

Việc mở rộng ngành nghề không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trước mắt mà còn hướng đến khả năng thích ứng lâu dài của người lao động. Theo đó, chương trình đào tạo cần chú trọng cân bằng giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực sử dụng công nghệ, thay vì chỉ tập trung truyền đạt lý thuyết.

Đưa doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo

Một trong những định hướng trọng tâm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM là tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, xem đây là cầu nối giữa đào tạo và việc làm.

TS Nguyễn Xuân Toán cho biết, nhà trường đặt mục tiêu mỗi sinh viên trong quá trình học phải có ít nhất 5 lần tiếp cận doanh nghiệp thông qua các hoạt động: định hướng nghề nghiệp, tham quan và trải nghiệm thực tế, học kỳ doanh nghiệp, thực tập và kết nối việc làm tại các ngày hội việc làm. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên mời doanh nghiệp tham gia góp ý, xây dựng và phản biện chương trình đào tạo, xem doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong định hướng phát triển.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường và yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có cơ hội tham gia đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo, hỗ trợ hướng dẫn thực hành, đánh giá kỹ năng và phát hiện nguồn nhân lực phù hợp.

“Muốn thực hiện mục tiêu này, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cần thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong công tác quản lý và đào tạo. Đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động”, TS Nguyễn Xuân Toán nhấn mạnh.

Trong bối cảnh công nghệ và yêu cầu công việc liên tục thay đổi, sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp càng có ý nghĩa. Nếu chương trình đào tạo chậm cập nhật, người học có thể gặp khó khăn khi tiếp cận thiết bị, quy trình và công nghệ mới. Ngược lại, khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, nhà trường có thêm cơ sở để điều chỉnh nội dung giảng dạy theo thực tiễn, còn sinh viên được rèn luyện tác phong và kỹ năng nghề nghiệp từ sớm.

Bên cạnh đó, nhà trường xác định đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Việc đầu tư, nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm và xưởng thực hành cũng được triển khai theo lộ trình phù hợp với nguồn lực, hướng đến môi trường học tập hiện đại, an toàn và tạo điều kiện để người học tiếp cận công nghệ mới.

“Nhà trường sẽ tập trung thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển đổi phương thức tổ chức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ nhằm tăng tính linh hoạt, tạo thuận lợi cho người học; đồng thời tăng cường các hoạt động gắn kết doanh nghiệp”, TS Nguyễn Xuân Toán chia sẻ

Ngày 20-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường. Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy UBND TPHCM công bố Quyết định số 6074/QĐ-UBND ngày 21-9-2026 của UBND TPHCM về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Đông Sài Gòn và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM, trực thuộc UBND TPHCM. Dịp này, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 5 năm cũng chính thức ra mắt theo các quyết định bổ nhiệm ngày 15-10-2026 của Chủ tịch UBND TPHCM gồm: ông Nguyễn Xuân Toán giữ chức Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng là bà Lê Thị Ngọc Thuần, bà Nguyễn Thị Kim Bắc và ông Bùi Đăng Linh.

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HỒ TRINH