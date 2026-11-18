Trong hai ngày 17 và 18-11, Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã Long Sơn, TPHCM) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm học 2026-2027 với chủ đề “Bé vui khám phá - Giữ gìn bản sắc Việt”. Gần 570 học sinh được hòa mình vào không gian văn hóa 3 miền với nhiều hoạt động trải nghiệm dân gian sinh động, bổ ích và ngập tràn tiếng cười.

Ngay từ sáng sớm, sân trường Trường Mầm non Tuổi Thơ đã được trang trí thành không gian văn hóa 3 miền với nhiều màu sắc. Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã thiết kế 4 không gian trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi, tạo điều kiện để tất cả học sinh, từ nhóm trẻ 25-36 tháng đến các bé 5-6 tuổi được trực tiếp khám phá và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trẻ trải nghiệm tại không gian Bé vui cùng nghệ thuật thư pháp và tranh dân gian

Không gian Bé vui cùng nghệ thuật thư pháp và tranh dân gian dành cho các bé nhỏ tuổi nhất được trang trí ấm cúng với hình ảnh câu đối, mực tàu, giấy đỏ. Các bé thích thú quan sát ông đồ viết từng nét chữ thư pháp uyển chuyển.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, những bàn tay nhỏ nhắn lần đầu được cầm con lăn in màu, tự tay tạo nên những bức tranh dân gian Đông Hồ đơn giản mà sinh động. Qua đó, trẻ bước đầu làm quen với nghệ thuật thư pháp và tranh dân gian truyền thống.

Những bức thư pháp và tranh Đông Hồ do cô trò cùng tạo nên.

Gần đó, không gian chợ quê Nam Bộ được tái hiện sinh động với hình ảnh thuyền chở hoa sen, những gánh hàng rong cùng các món ăn dân dã, gần gũi với đời sống người dân Long Sơn.

Tại đây, trẻ được tự tay múc chè, gói xôi, tìm hiểu cách làm bánh bò, bánh chuối; quan sát và trải nghiệm gói bánh tét, bánh ú. Cùng với đó, các bé còn được cô giáo và phụ huynh hướng dẫn biến những chiếc lá tre, lá dừa thành chú cào cào hay chiếc đồng hồ đeo tay xinh xắn...

Đặc biệt, hoạt động đóng vai người bán - người mua tại phiên chợ quê mang đến cho trẻ trải nghiệm thú vị, giúp các bé mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.

Chợ quê mang đến cho các em những trải nghiệm lý thú.

Tại không gian Sắc màu văn hóa - Giai điệu quê hương, trẻ được tìm hiểu, lựa chọn và mặc thử những bộ trang phục truyền thống đặc trưng của các dân tộc Thái, Tày, Chăm và áo bà ba Nam Bộ.

Không khí càng thêm vui tươi khi trẻ hào hứng tham gia múa hát, giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc.

Học sinh Trường Mầm Non Tuổi Thơ biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Những cô bé, cậu bé xúng xính trong trang phục các dân tộc.

Sôi nổi và náo nhiệt nhất có lẽ là không gian Bé vui hội trò chơi dân gian . Tại đây, trẻ được tham gia nhiều hoạt động phong phú như: ô ăn quan, kéo co, nhảy sạp, nhảy dây, thảy banh. Thông qua các trò chơi, trẻ được vận động, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, đồng thời học cách phối hợp, gắn kết với bạn bè.

Cô trò say mê với những trò chơi dân gian.

Tự tay mời cô giáo và các bạn thưởng thức phần xôi do mình chuẩn bị tại quầy chợ quê, bé Khánh An (học sinh lớp 5-6 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Con thích nhất được tham gia khu vực ẩm thực để làm món xôi cho cô giáo và các bạn ăn. Con còn thích chơi kéo co nữa. Con mong được tham gia nhiều hoạt động như thế này”.

Tại phân hiệu, phiên chợ quê được tái hiện một cách sinh động.

Có mặt từ rất sớm để chứng kiến trải nghiệm của con, chị Dương Thị Thúy Kiều, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Những trò chơi, hoạt động các con vốn chỉ được nghe kể hoặc được nhìn thấy trên truyền hình thì nay con được trực tiếp trải nghiệm. Ấn tượng nhất là mỗi hoạt động lại có nét đặc sắc riêng, rất thú vị và hấp dẫn, lôi cuốn không chỉ các con mà cả phụ huynh tham gia. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp các con tìm hiểu về văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương một cách nhẹ nhàng, sinh động”.

Học sinh được làm quen với nghệ thuật Thư pháp.

Cô Kiều Thị Chuyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ cho biết, kế hoạch tổ chức chương trình đã được Ban Giám hiệu nhà trường ấp ủ từ lâu với mong muốn mang văn hóa của 3 miền và văn hóa truyền thống của quê hương Long Sơn đến với học sinh mầm non sao cho thật phù hợp với lứa tuổi.

Ban Giám hiệu đã họp thống nhất và triển khai tới các tổ chuyên môn để lên ý tưởng cụ thể cho từng hoạt động. Đặc biệt, chương trình lần này nhận được sự đồng hành rất lớn từ phụ huynh khi phụ huynh chủ động mang tới các món ăn đặc sản Long Sơn như bánh bò, xôi nếp, xôi bắp, chè. Một số phụ huynh mang giấy, mực tới hỗ trợ viết thư pháp, nhiều phụ huynh nhiệt tình chặt lá chuối, tre mang tới giúp giáo viên chuẩn bị các không gian trải nghiệm.

Tại phân hiệu của trường, không khí ngày hội cũng diễn ra sôi nổi không kém.

Tại phân hiệu của trường, dù số lượng học sinh ít hơn nhưng không khí ngày hội cũng diễn ra sôi nổi không kém. Cô Lưu Thị Lý, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu Trường Mầm non Tuổi Thơ chia sẻ: “Tại phân hiệu, giáo viên các tổ đã tranh thủ thời gian cùng bàn luận, lên ý tưởng trang trí và tận dụng cả những ngày nghỉ cuối tuần để tìm nguyên vật liệu sẵn có của địa phương. Các cô sưu tầm trang phục dân tộc, chuẩn bị các trò chơi dân gian và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để ủng hộ rau củ quả, món ăn đặc trưng Long Sơn, tạo nên phiên chợ quê thu nhỏ… Các hoạt động của Ngày hội đã giúp các con được tìm hiểu, ghi nhớ ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, để từ đó biết yêu mến và giữ gìn bản sắc dân tộc”.

KHÁNH CHI