Đà Nẵng quyết tâm cán đích tăng trưởng trên 11%

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, kinh tế TP Đà Nẵng trong 9 tháng qua ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,31% so với cùng kỳ.

Sáng 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và quyết nghị các giải pháp trọng tâm cho chặng đường nước rút 3 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (giữa) chủ trì hội nghị

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, kinh tế TP Đà Nẵng trong 9 tháng qua ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,31% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng gia tăng liên tục qua từng quý và bứt phá đạt 11,83% trong quý III, đưa Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước. Quy mô nền kinh tế mở rộng thêm hơn 34.000 tỷ đồng, đạt trên 264.569 tỷ đồng.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và quyết nghị các giải pháp trọng tâm cho chặng đường nước rút 3 tháng cuối năm 2026

Trụ cột dịch vụ - du lịch tiếp tục phát huy vai trò động lực chính khi thu hút hơn 15,8 triệu lượt khách lưu trú (tăng trên 26%), trong đó có hơn 7,7 triệu lượt khách quốc tế.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 đã cán mốc 71,5 ngàn tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán giao cả năm. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào thành phố tăng đột biến, đạt 686 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh mục tiêu bắt buộc trong quý IV là phải duy trì đà tăng trưởng GRDP từ 12,8% - 13,6% để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 11% trở lên.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 357 dự án theo Nghị quyết 29 của Quốc hội và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gần 47.000 hồ sơ tại 404 dự án động lực. Thành phố sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm 1.281 cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, không để lãng phí nguồn lực tài sản công.

Đà Nẵng tập trung hoàn thiện cơ chế cho Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế; sẵn sàng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050 gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm kích hoạt các dòng vốn mới cho giai đoạn tới.

NGUYÊN KHÔI