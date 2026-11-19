Theo UBND xã Phú Ninh, chính sách BHXH tự nguyện tạo điều kiện để người dân có cơ hội tích lũy thời gian đóng, hướng đến cuộc sống ổn định hơn khi về già. Tuy nhiên, dù nhận thức được lợi ích lâu dài của chính sách, nhiều hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa có điều kiện tham gia hoặc duy trì đóng BHXH tự nguyện.

Lãnh đạo xã Phú Ninh và nhà hảo tâm tặng các sổ BHXH tự nguyện cho các hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

UBND xã Phú Ninh đã triển khai vận động các tổ chức, cá nhân được 68,1 triệu đồng để hỗ trợ 50 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian hỗ trợ trong thời gian 12 tháng, sau khi trừ mức hỗ trợ đóng của Nhà nước theo quy định.

Ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh chia sẻ: “sự hỗ trợ hôm nay là nguồn động viên, đồng thời là bước khởi đầu để bà con có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện. Tôi mong rằng, sau khi kết thúc thời gian 12 tháng được hỗ trợ, bà con tiếp tục chủ động bố trí kinh phí để duy trì việc đóng bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình”.

NGUYỄN CƯỜNG