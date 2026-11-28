Ngày 28-11, tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn xúc tiến, hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới lần thứ 12 và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng đã làm việc với đại diện các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Qua các cuộc làm việc với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và hoạt động quảng bá tại triển lãm, Đà Nẵng hướng đến mở rộng thị trường khách quốc tế, thúc đẩy giao thương và nghiên cứu kết nối đường bay thẳng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) – Đà Nẵng.

Đây là lần đầu Đà Nẵng tham gia sự kiện Halal quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đầu mối kết nối thị trường châu Á và châu Âu. Tại gian hàng chung Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì, TP Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, gia đình, văn hóa – di sản, khám phá thiên nhiên, du lịch MICE cùng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương.

Hoạt động quảng bá còn tập trung giới thiệu các dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo, góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với các đối tác, nhà mua hàng quốc tế.

Hiện Đà Nẵng có gần 40 nhà hàng Halal và nhà hàng Ấn Độ, trong đó hơn 10 địa điểm được chứng nhận Halal; nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng bố trí không gian cầu nguyện phục vụ du khách Hồi giáo 24/24 giờ…

Ngành du lịch Đà Nẵng từng bước triển khai các hoạt động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ và hình ảnh điểm đến thân thiện với người Hồi giáo

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác Đà Nẵng đã làm việc với Tập đoàn Anex Tour và Hãng hàng không Turkish Airlines, trao đổi kế hoạch tăng cường kết nối, đưa khách quốc tế đến thành phố trong năm 2027.

Ông Fazil Ozmen, đại diện Anex Tour cho biết, năm 2026, tập đoàn đã đưa khoảng 57.000 lượt khách từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đến Đà Nẵng. Năm 2027, doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới chuyến bay thuê chuyến từ 11 lên 17 thành phố, với tổng lượng khách dự kiến khoảng 98.000 lượt.

Đoàn công tác đề nghị Anex Tour phối hợp tăng tần suất, kéo dài mùa khai thác các chuyến bay thuê chuyến, kết nối doanh nghiệp lữ hành với hãng hàng không, cơ sở lưu trú và dịch vụ tại Đà Nẵng. Hai bên cũng trao đổi khả năng khảo sát, xây dựng chương trình du lịch dành cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, chú trọng các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình và khám phá di sản.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tặng quà lưu niệm đến ông Umit Develi, Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực Viễn Đông, Hãng hàng không Turkish Airlines

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố làm việc với đại diện Turkish Airlines, đề nghị hãng nghiên cứu, xúc tiến khai thác đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 21.204 lượt khách Thổ Nhĩ Kỳ, tăng khoảng 277% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu được triển khai, đường bay thẳng không chỉ tạo thuận lợi cho khách Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở thêm khả năng kết nối du khách từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

XUÂN QUỲNH