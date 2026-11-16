Đà Nẵng hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 16-11, UBND xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP Đà Nẵng. Sau thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, ngôi nhà của ông A Lăng Sỹ đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Tặng quà cho gia đình ông A Lăng Sỹ. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Đây là ngôi nhà cuối cùng trong Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con ruột người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau gần 6 tháng triển khai, địa phương đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, trong đó xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Ngoài ra, các địa phương, lực lượng vũ trang và tổ chức, cá nhân còn huy động ngày công, vật liệu... để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Với kết quả này, TP Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình trước thời hạn đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho rằng, chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tinh thần nhân văn này tiếp tục được lan tỏa, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG